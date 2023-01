Si hay algo que preocupa a los vendedores en una operación de compraventa de empresas es su responsabilidad frente al comprador derivada, principalmente, de un daño sufrido por éste con motivo de una falsedad o inexactitud en las declaraciones y garantías formuladas en los contratos de adquisición de empresas. En el otro lado de la moneda, el comprador quiere asegurarse que la responsabilidad de los vendedores no quede en papel mojado; esto es, que pueda efectivamente ser resarcido en caso de producirse un daño efectivo y real del que el vendedor sea el responsable.

Ahora bien, ante vendedores reacios a dar declaraciones y garantías (por ejemplo, fondos de inversión en su exit) o en situaciones en las que comprador y vendedor van a mantener una relación comercial o societaria tras la compra, la formalización de un seguro de declaraciones y garantías (W&I) se plantea como solución alternativa a los remedios tradicionalmente utilizados en los contratos de compraventa de empresas. Así, en los últimos años se ha observado un alza considerable en la demanda de este tipo de seguros en nuestro país y cada vez es mayor la oferta que se encuentra. Si bien tradicionalmente su utilización se reservaba para las grandes operaciones en las que intervenían entidades de private equity, en el momento actual podemos decir que el recurso a los seguros de W&I en operaciones de M&A se ha democratizado, entre otros motivos por la intervención de firmas internacionales acostumbradas a su empleo en operaciones más modestas.

La pregunta del millón es ¿vale la pena contratar estos seguros? Pues como todo en la vida, depende. En cualquier caso, la valoración de su utilización, la negociación y, finalmente, su contratación, no podrá hacerse de forma independiente a la negociación del contrato de compraventa. El momento en que nos planteemos su utilización condicionará los tiempos de cierre del acuerdo; y decisiones sobre quién contrata el seguro (comprador o vendedor), si hay recurso o no, cuánto va a costarnos, y qué riesgo concreto nos va a cubrir, son cuestiones básicas que deberemos conocer y que serán objeto de negociación no solo con el broker, sino también entre comprador y vendedor, ya que de ello dependerá en gran medida el clausulado del contrato de adquisición que estemos negociando en paralelo y que deberá ser coherente con la póliza que decida contratarse.