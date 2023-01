Bamba, la editorial que rescata a escritoras olvidadas

Con una novela de la poco conocida escritora de la generación española de los cincuenta Elena Quiroga y una biografía de Zelda, la compleja esposa de Francis Scott Fitzgerald, ha echado a andar la editorial Bamba, que busca su nicho de negocio en rescatar del olvido a escritoras singulares. El proyecto es fruto del empeño de tres empleadas de editoriales que, en 2019, como un hobby, decidieron montar una publicación digital sobre mujeres del pasado y actuales. El año siguiente llegó la disruptiva covid y una de aquellas jóvenes, Raquel Bada, propuso «dar un paso más y crear una editorial. Me costó dos años encontrar obras de mujeres artistas que llevaran tiempo sin publicarse, sin reeditarse o perdidas, porque hay que conseguir los derechos, negociar con autoras y herederos...», explica.

Ella y la diseñadora Laura Baufalc son las dos socias de Bamba, aunque Bada es la que tiene la mayoría del capital. Junto a ellas, otras tres mujeres están embarcadas en el proyecto, en su caso como empleadas en el departamento de edición y comunicación. Tristura, de Quiroga, que ya va por la segunda edición, y la biografía de Zelda Scott, un libro editado por primera vez en 1984, han sido los dos primeros lanzamientos de la compañía, que en estos primeros pasos de su trayectoria pretende asentarse en los seis libros editados al año, aunque con la ambición de llegar a la decena.

Contratos

La firma ha cerrado ya cuatro contratos con distribuidores para este 2023. En febrero sacará al mercado Cometa rojo, una biografía de la poetisa estadounidense Sylvia Plath. La editorial, con pocos recursos, ha recurrido al crowdfunding para poder traer en dicho mes a València a la autora de este libro y así lograr mayor impacto en la promoción. Además de otro texto de Quiroga, Bamba proyecta publicar una autobiografía de otra poetisa de Estados Unidos: Hilda Doolittle. Asimismo, Bada ya busca nuevos libros para la segunda mitad del ejercicio.

Cuenta la editora novel que las socias no han incurrido en pérdidas de momento porque «somos autónomas freelance y compaginamos este proyecto con trabajos con otras empresas, sobre todo editoriales, que son de donde sacamos el sustento. También tiramos de fondos europeos para la empresa».

La emprendedora asegura que, en este negocio, uno de los pasos más importantes, sobre todo para editoriales incipientes y de reducido tamaño como Bamba, es lograr un contrato con una distribuidora, un hito que la compañía consiguió en abril de 2022. Bada explica que la suya es de ámbito nacional, lo que ofrece muchas más posibilidades de hacer llegar los libros a los lectores. «Muchas pequeñas editoriales no son aceptadas por los distribuidores nacionales y no les queda otro remedio que trabajar con un comercial propio o hacerlo con firmas locales. Inicialmente, ese era nuestro destino, pero surgió la opción de esa distribuidora y eso nos posiciona en todo el mercado nacional», asegura.

Futuro

La empresaria se muestra satisfecha por el recibimiento que el proyecto y sus productos están teniendo en las librerías: «Se nota que cuando les mandas un libro hecho con cariño, de un proyecto independiente, les llega más». Asimismo, afirma, rotunda, que «no tenemos competidores, porque nuestro nicho es más específico. Hay otras firmas que publican exclusivamente a mujeres, pero se trata de narrativa de actualidad, mientras que lo nuestro es una labor de recuperación de obras perdidas de escritoras».

Como muestra, un botón. «El libro sobre Zelda Scott fue finalista del premio Pulitzer. Se puede encontrar en el mercado anglosajón, pero no está publicado aquí. Por ahí empezó en parte nuestra aventura. En el confinamiento quise leerme ese libro, pero no había forma de encontrarlo en España», rememora, antes de puntualizar que otra de las señas de identidad de Bamba es que las ediciones son sostenibles, «con un papel muy poroso, no lleva plástico ni barnices». Tras conseguir la autorización de la biografía escrita por Nancy Milford, la propia editora tradujo las 500 páginas de la obra al castellano.

Expansión

Entre los propósitos de futuro de la compañía se encuentra su expansión fuera de las fronteras españolas. De ahí que Raquel Bada avance que, en estos momentos, se encuentra en plenas negociaciones con dos distribuidoras de Sudamérica con el objetivo de que los libros de Bamba se puedan comercializar en los dos principales mercados de aquella área geográfica, es decir, México y Argentina. La emprendedora concluye que «recuperamos a mujeres y es lógico que nos dirijamos más a mujeres, pero en los eventos de presentación muchos hombres se interesan por nuestras obras».