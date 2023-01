No hay duda de que el sector fitness y bienestar lleva siendo una tendencia desde hace ya unos años en nuestro país. Un sector que como muchos otros tuvo que acelerar su entrada en el mundo digital a causa de la pandemia, donde nos vimos obligados a adaptar nuevas formas de movernos desde casa y encontrar una vía de escape al sedentarismo. Esta nueva forma de vida llegó para quedarse, pues según publicó el diario ACSM’s Health & Fitness Journal, el entrenamiento online fue la tendencia número uno a nivel mundial en 2021. Si a esto añadimos que las personas son cada vez más conscientes de la importancia de cuidarse y prevenir posibles enfermedades a través del ejercicio físico y la nutrición, encontramos sin duda un sector muy interesante y con grandes oportunidades de emprendimiento.

Personalmente siempre me ha apasionado el mundo emprendedor. Decidí estudiar Administración y Dirección de Empresas para algún día poder liderar mi propio proyecto, y hoy lo que me hace incluso más ilusión que estar cumpliendo ese sueño, es poder fomentar un estilo de vida saludable con el que las personas puedan sentirse mejor.

A mediados de 2022 lanzamos EPCO Wellness, una plataforma que nace para mejorar el bienestar de las personas a través de tres pilares fundamentales: la salud física, la salud emocional y la salud nutricional. Mediante una suscripción mensual/anual, nuestros usuarios pueden acceder más de 10 estilos diferentes de ejercicio físico, además de sesiones de meditación y una sección dedicada a la nutrición.

Tras dos proyectos emprendedores a mis espaldas, si tuviera que resumir en pocos conceptos lo que he aprendido y lo que considero que nos está ayudando a ir creciendo y aumentando la comunidad de EPCO Wellness, diría que son, en primer lugar, estar en contacto continuo con las tendencias del sector. Explorar la competencia, qué existe, que no existe (y preguntarse por qué). Analizar qué se está haciendo en otros mercados (a mí me inspira mucho ver casos de éxito de empresas en Estados Unidos). Otro aprendizaje es que en el mundo del emprendimiento una de las cosas que te ayudan a seguir aprendiendo y no quedarte atrás es empaparte del conocimiento de otros emprendedores. Otro de los puntos es el hecho de escuchar a tu cliente. Saber identificar quién es y qué necesita. Para mi ha sido imprescindible hablar de primera mano con nuestros usuarios, entender qué buscan, qué echan de menos, qué les motiva…Todavía nos queda mucho recorrido por delante, pero desde luego nuestro camino nos lo van marcando ellos.

Por último, mencionaría un concepto que escuché en una charla de otro emprendedor de Lanzadera y con el que me sentí muy identificada: que te apasione lo que haces.