La ingeniera aeroespacial que triunfa entre coches

Mirar el mundo desde arriba, donde la mayoría no puede, es quizás uno de los sueños más anhelados de la humanidad, un atractivo deseo que lleva a algunos a desarrollar su camino vital en torno a los aviones o, en extraordinarios casos, al espacio exterior. Por ello, optar por dejar de lado esa apuesta aérea para acabar en un espacio más ‘terrenal’ como el de la automoción resulta llamativo. Es, sin embargo, el horizonte que está siguiendo con éxito la española Paula Carsí, quien a sus 28 años ya ocupa la gerencia de Innovación en Europa de un gigante del sector como Ford.

En sus propias palabras, la industria aeronáutica -estudios que cursó en la Universitat Politécnica de València con el grado y máster de la rama y que, reconoce, le llevaron incluso a plantearse ser astronauta, que era «una forma de ver el mundo muy distinta y una oportunidad única»- y la de la automoción son «mundos que no tienen mucho que ver». Del primero, históricamente formado por un reducido número de empresas y que eligió tras el Bachillerato «porque me llamaba mucho la atención el tema del espacio, los aviones, etc.», se siente «emocionada de cómo está evolucionando». En el segundo, el que escogió finalmente, Carsí ha encontrado un entorno «con esa parte de dinamismo y de cambio continuo que me apasiona».

Esta joven valenciana no cierra la puerta a volver algún día a los altos vuelos, porque «a gente como yo, muy curiosa y con ganas de seguir aprendiendo, explorar otros ámbitos es al final lo que nos mueve y seguro que tengo la oportunidad en algún momento», pero la realidad es que la innovación tecnológica en la que trabaja actualmente en Ford le supone «una mezcla entre tecnología, futuro y personas, que creo que es la combinación perfecta para la pasión de mi trabajo». Un empleo que, a fin de cuentas, ha alcanzado mediante una trayectoria meteórica.

Talento convertido en realidad

No en vano, la entrada en la firma del óvalo de Carsí se dio a inicios de 2016 después de que, a través de la primera edición de un programa universitario (‘Quédate’) que pone en contacto a grandes empresas españolas o multinacionales con sede en el país con grandes talentos de la universidad, desde la marca estadounidense «me conocieran y me propusieran entrar a trabajar con ellos». Su primer paso fue incorporarse al equipo que en la planta de motores de Ford Almussafes estaba centrado, relata, en el lanzamiento del nuevo motor Maverick. «Nos dedicábamos a diseñar y hacer los cambios de las líneas de fabricación para que pudieran hacer este producto», destaca Carsí.

Fue en ese proyecto cuando asegura que inició su «historia de amor con las nuevas tecnologías que usábamos para realizar esos cambios». «Estuve muy dedicada a la robótica colaborativa [que comparte campo de trabajo con el ser humano] que para entonces estaba empezando», un campo tecnológico que junto a la digitalización considera hoy vital a la hora de dar respuesta a «necesidades para sobrevivir en la industria». Y «si eres capaz de unificarlo con las personas, el resultado puede ser brutal».

Esa mentalidad, también fuera del ámbito laboral, ha llevado a esta «loca del deporte» -como se define- a afrontar retos personales como «hacer triatlones y maratones» sin abandonar definitivamente el fútbol que ha practicado toda su vida. Ahora juega a fútbol playa en el Turia Beach Soccer, un club fundado por ella y varias exjugadoras más, que es el único de esta disciplina «100% femenino en la Comunitat Valenciana». Sin embargo, en paralelo a todo ese desarrollo personal, no ha dejado de lado ni un ápice de su carrera.

Tras una «gran» apuesta de la firma estadounidense «por una persona muy joven», en octubre de 2018 Ford decidió que Carsí ocupara la gerencia de ingeniería de motores, un cargo que fue «un aprendizaje muy importante y también la primera posición de liderazgo de equipos, donde ya abrí la responsabilidad a otro tipo de tecnologías y procesos de ingeniería allí en la planta». De ahí pasaría primero a ocupar la gerencia de innovación de toda la factoría valenciana con el objetivo de acelerar el camino con las nuevas tecnologías hacia el futuro. Y ya, en marzo de 2022, dar ese salto definitivo a dirigir toda esa división innovadora de Ford en todo el Viejo Continente y poder «escalar lo que fuimos capaces de hacer en Valencia para que el impacto fuera a nivel europeo».

Cara visible de un equipo

Una vez más, como pasa en prácticamente todas sus alocuciones, Carsí no duda en hablar en primera persona. Pero lo hace en la primera del plural. No en vano, la ingeniera española afirma que pese a las oportunidades que ha conquistado a su corta edad no se siente «una pionera». «No creo que haya dependido solo de mí, sino de una idea y una estrategia mucho más grande. He sido la cara visible pero al final todo es posible gracias al equipo que hay detrás», añade. Un trabajo conjunto en el que además concluye que siempre ha sentido «que hay un camino de diversidad dentro de la marca, donde hombres y mujeres creen en la igualdad de oportunidades y se ha valorado siempre la capacidad de la persona, no su sexo o su edad».