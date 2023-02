Sonidos de diseño que hacen juego con la ropa

Todo comenzó en una humilde papelería, donde los hermanos Salvador, Julio, José Luis y Alfonso Sánchez vendían periódicos, máquinas de escribir y material de oficina. Sin embargo, su espíritu emprendedor y una amplia visión de negocio en plena era de internet les llevó a convertirse en mayoristas de accesorios informáticos y, posteriormente, a adentrarse en el mundo del audio y el sonido, donde finalmente han encontrado su nicho de mercado. Ese fue el embrión de Energy Sistem, una empresa ubicada en el municipio alicantino de Finestrat que, 25 años después de su nacimiento, se ha consolidado como una de las firmas punteras del sector a nivel nacional. Una muestra de ello es el acuerdo alcanzado con la cadena de tiendas de ropa Lefties, perteneciente a Inditex, para la que diseña y fabrica auriculares con estéticas adaptadas a las últimas tendencias en la moda.

La compañía, nada más crear su propia marca, debutó con un auténtico hito, como fue sacar a la venta el primer MP3 en España, antes de que llegara el iPod, «lo cual tuvo un gran impacto a nivel de negocio y supuso todo un impulso para una firma que justo en esos momentos empezaba a dar sus primeros pasos», señala el director del área de Producto, Miguel Ángel Aragüez. A partir de ahí, llegarían otros éxitos, como un lector de libros electrónicos o incluso una incursión en el mundo de los teléfonos móviles.

Sin embargo, pronto el foco empezó a situarse de forma casi exclusiva en el audio, concretamente, en los altavoces, auriculares, cables y otros accesorios, un segmento, destaca Aragüez, «en el que siempre hemos conseguido situar alguno de nuestros productos entre los cinco más vendidos en el panorama nacional».

Y, dentro de este mundo, en los últimos años la empresa ha estado lanzando una serie de novedades al mercado que están contando con una amplia aceptación. Este es el caso de una gama de artículos enfocados al gaming, así como otra destinada al público infantil, de entre cuatro y doce años. Según el director de Producto, «se trata de auriculares con un dispositivo de seguridad auditiva para cumplir con los más altos estándares que reclama la UE. Están configurados de tal forma que el volumen no puede superar ciertos límites, con lo que nos aseguramos no dañar el oído de los niños, que es mucho más sensible que el de los adultos. Además, son muy confortables y fáciles de utilizar».

Energy Sistem, asimismo, dispone de auriculares de alta gama, con un diseño ergonómico que se adaptan a las características del usuario, y que, además, pueden personalizarse a nivel de ecualización, adaptándose a las preferencias de cada persona.

Con todo, uno de los proyectos más destacados en los que de ha embarcado la empresa es el acuerdo alcanzado con Lefties. Según explica Miguel Ángel Aragüez, «todo surgió a raíz de la nueva filosofía que está imprimiendo la cadena a sus tiendas, en las que busca aplicar un concepto de multiproducto, con un lugar destacado para la tecnología y el audio». Y ahí fue donde entraron en contacto con Energy Sistem, compañía de la que tenían muy buenas referencias por el alto nivel de sus artículos, y con la que rápidamente llegaron a un acuerdo.

«Se trata -explica Aragüez- de una aventura apasionante, porque nos ha permitido conocer cómo trabaja Inditex en el mundo de la ropa para trasladarlo a la tecnología». Y es que los productos que se fabrican para Lefties, añade, «parten de un concepto de diseño muy cuidado y adaptado a las tendencias de la moda». Así, y guiados por la paleta cromática de la ropa, la empresa concibe auriculares y otros accesorios con unos colores determinados para cada estación del año, de manera «que haya una coherencia entre lo que ofrecen ellos al público y lo que aportamos nosotros», enfatiza. Aparte de los artículos que se diseñan de forma exclusiva para Lefties, las tiendas también tienen a la venta una gama propia de Energy Sistem basada en lo que la empresa denomina ecoaudio, unos auriculares y altavoces fabricados con madera procedente de bosques sostenibles que, por su estética, se adapta a lo que busca la cadena.

El acuerdo está resultando muy rentable para la firma alicantina, hasta el punto de que en el año que lleva en vigor ya ha conseguido vender un millón de artículos.

Energy Sistem tiene sus equipos de diseño en Finestrat, mientras que la fabricación la lleva a cabo en China, «al igual que todas las marcas de nuestro sector, incluida Apple. Es allí donde se concentra el desarrollo tecnológico de este tipo de productos», subraya Aragüez.

La compañía tiene su principal mercado en España, aunque su expansión internacional es cada vez mayor, hasta el punto de que ya tiene presencia en otros 21 países, principalmente de Europa y Latinoamérica. La facturación en el último ejercicio alcanzó los 17,5 millones de euros.