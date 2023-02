A diario, a un VC (venture capital) como el nuestro llegan muchas oportunidades de inversión en empresas de reciente creación, y por supuesto todas ellas basadas en tecnología, ya que en eso estamos especializados. Sin embargo, muy pocas son las que van más allá y buscan ser realmente un cambio de paradigma, se alejan de ser el germen que abra algo totalmente diferencial del futuro. El gran avance de la civilización siempre ha venido de la mano de mentes disruptoras, innovadoras. Son esos personajes que poseen una mezcla entre innovador y empresario. Sí, son aquellos que no buscan solo el negocio por el negocio, no están haciendo una cafetería más, una zapatería más, o un gabinete de abogados más, si no que están cambiando el mundo como hoy lo conocemos. Me viene a la cabeza Thomas Edison, que en su día inventó la electricidad y terminó siendo la mayor empresa del mundo, General Electric. En esa misma línea podríamos mencionar a Steve Jobs con la creación del ordenador personal o Elon Musk con el coche eléctrico.

Pero siempre que hablamos de estas cosas, pensamos, «¡Qué complicado es todo esto!, ¿no?» Pues sí, así es. Es realmente complicado buscar ideas de negocio, oportunidades que vayan más allá y que no solo sean un negocio, si no que además impacten. No obstante, para contrarrestar esta dificultad, hemos de admitir que estamos en el momento más dulce de la historia para hacer ese tipo de cosas. Es claramente el momento de innovar con empresas que impacten a nivel social, ambiental, de sostenibilidad, de cambio de vida o longevidad.. ¿Cómo lo afrontamos como inversores?, pues haciendo diversas inversiones en este sentido, como sería por nuestra parte, el caso de Alef, que es el coche volador, que cambia el paradigma de cómo nos movemos y nos acerca a esa visión futurista como las de «el quinto elemento». También vemos esto, en la situación de los bancos y la irrupción del cripto, y en ese espacio nuevo, surge la duda de cómo vamos a gestionar nuestro dinero, nuestros ahorros, teniendo como base a esa nueva tecnología, pues tenemos también la inversión en Criptan. El miércoles estuve en la presentación de Portfolio Exchange en Madrid, que pretende cambiar el paradigma de cómo invertimos en las empresas, vía los mercados de capitales, buscando ese mercado de capitales mucho más accesible y flexible. Otro ejemplo de las oportunidades que están surgiendo para cambiar e impactar en el futuro. Entonces, si bien vemos que hay muchos jóvenes que quieren ser futbolistas, streamers o influencers, pocos saben que realmente los que más han impactado, (y además son los más ricos), son esos innovadores con visión disruptora de cambiar este mundo. Así que, seamos ambiciosos, busquemos cómo cambiar el mundo y cómo impactar en la vida de todos los habitantes del planeta con cada una de nuestras decisiones. Como dicen los anglosajones… a por los moonshots!