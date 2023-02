Por lo nuestro

¡Qué alegría, somos líderes! No, no hablo de ningún equipo de fútbol, sino de que la Comunitat Valenciana ostenta últimamente bastantes registros negativos en lo que se refiere al sector agrario. Solo unas cifras recientes, por no retroceder demasiado, para certificar lo anterior. Somos los que más tierras agrícolas abandonamos de toda España y ya tenemos más de 171.000 hectáreas de cultivo perdidas. Una de cada tres hectáreas que se abandonaron en el Estado el pasado año son de aquí.

Cerca de la mitad de las personas perceptoras de las ayudas directas de la PAC tienen más de 65 años y el 95% de las mismas son mayores de 40 años. La Comunitat Valenciana es la que más mayores de 65 años tiene de todo el Estado. Somos los últimos con menos perceptores en la franja de 25 a 40 años y la penúltima con menos jóvenes que reciben ayudas de menos de 25 años. Las explotaciones de ovino de leche han bajado a la mitad en un año, las de caprino un 20% y las de vacuno un 18%, encabezando los datos negativos del conjunto estatal. Los costes de producción y los precios de la industria lastran los ingresos obligando a los ganaderos a abandonar. Y encima las Administraciones cada vez más insensibles y mirando hacia otro lado. Que les pregunten a los agricultores expropiados de sus terrenos en Parc Sagunt II para instalar la Volkswagen. Les imponen un trato demencial e injusto. La empresa pública, creada por la Generalitat y Gobierno central, se va a gastar más de 800.000 euros en litigar contra aquellos a los que les han quitado las tierras, mientras regatean unos euros que ha validado el jurado de expropiaciones para los agricultores. Alfombra roja para algunos como las multinacionales, limosnas para otros de casa. Es evidente que tenemos una población agraria claramente envejecida y por ello la Generalitat debería apostar por la profesionalización y modernización para garantizar el futuro del sector agrario en nuestro territorio. Insistimos desde la Unió en que se prioricen las ayudas en las personas profesionales para revertir tanto dato negativo que asusta al más optimista y evitar que todo acabe en manos de grandes empresas y fondos de inversión. Tenemos ya garantes de esos cultivos y ganados que dan riqueza económica, cuidan del medio ambiente y fijan a la población en el territorio. Apostemos más por lo nuestro y menos por lo de fuera por mucho glamour que tenga.