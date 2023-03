Con la subida de los tipos de interés que arrancó en Estados Unidos hace ahora un año, la liquidez del mercado para inversión en startups se ha visto afectada a nivel mundial. Si el segundo trimestre de 2022 marcaba el mínimo volumen de inversión en Estados Unidos en años, vemos ahora regiones como India o Latinoamérica que han marcado mínimos en estos primeros compases de 2023. No hace falta señalar que en Europa también estamos en ello.

Venimos de años como 2020 y 2021 donde el acceso a capital por parte de las startups era muy accesible. Esta situación se ha truncado por completo en 2022 y no parece que vaya a revertirse con facilidad en 2023. Compañías como Softbank, que copaba las grandes rondas, está desmantelando su vehículo de inversión. Está claro que es el momento de la resiliencia.

Se habla mucho de la necesidad de resiliencia en las personas emprendedoras y es, en momentos como este, donde realmente se pone a prueba. La capacidad de superación en momentos difíciles, y perseverar con optimismo y creatividad es más necesario que nunca. Ahora ya no se crece a golpe de talonario a cualquier precio, es necesario optimizar hasta el último céntimo para poder demostrar crecimiento al mismo tiempo que ser óptimos en la gestión de costes y capacidad de captación.

No hay ningún negocio exitoso que no haya pasado por momentos muy críticos que les pusiera contra las cuerdas. Me vienen ejemplos como Idealista, Job and talent y otros muchos que han demostrado capacidad de superación ante las adversidades y ahora tienen cuentas de resultados multimillonarias. Es un buen momento para inversores como nosotros, ya que ahora es cuando están las mejores oportunidades y con menos competencia. Hay que hacer el trabajo de distinguir los buenos, y apoyarlos.

En fases de crecimiento y alegría nos sobrecargamos de costes e ineficiencias en previsión de crecimiento futuro, ahora estamos viendo cómo las empresas tecnológicas recortan costes y plantillas, en el caso de algunas scaleups que generaban pérdidas, han reducido el 90% de su plantilla y aún así siguen operativos. Es más, ahora en beneficios.

Es tiempo de resiliencia, de recortar costes, de aprovechar el céntimo y alargar nuestro depósito de caja el mayor tiempo posible. Es momento de demostrar que se puede crecer más que los demás con menos capital. Un juego malabar difícil, donde hay que crecer pero ser eficientes en capital. Sí, me lo piden todo, crecer, internacionalizar… y todo con un céntimo. Ahora más que nunca, es tiempo de resiliencia: perseverancia con optimismo y creatividad.