"El sector agrícola aguanta más las crisis que otros y es rentable en muchas zonas"

En la reciente asamblea general de Anecoop aseguró que el sector productor español de frutas y hortalizas sufre una «película de terror» por los costes de explotación, la guerra en Ucrania y los continuos vaivenes meteorológicos. ¿Hasta cuándo?

Asistimos a una de las campañas más difíciles que se recuerdan. Existe un importante desabastecimiento de componentes básicos para el desarrollo de nuestra actividad. A todo ello se suma una inflación galopante con incrementos de precios impensables e importantes inclemencias meteorológicas que han afectado y reducido las cosechas de la mayoría de los productos hortofrutícolas.

¿Por eso los supermercados del Reino Unido tienen problemas de desabastecimiento? ¿Puede ocurrirles a otros países?

No me atrevería a afirmar que no vaya a ocurrir, aunque lo veo difícil. Y si ocurre, creo que tendrá poco alcance a pesar de que en el último año hemos visto cómo en momentos puntuales algunos productos han faltado en el lineal, con la consiguiente inquietud de los consumidores. Tras el Brexit, además de en productores europeos, el Reino Unido se apoya en otros países productores como Marruecos, Turquía y Egipto, que también arrastran problemas meteorológicos, inflacionistas y de escasez de producción.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, sostiene que topar los precios de la alimentación, tal como propone Francia para lograr una cesta de la compra antiinflacionista, es un brindis al sol. ¿Comparte esta afirmación?

El pasado septiembre, Carrefour ya lanzó una iniciativa para controlar la escalada de precios con 30 productos básicos. También Eroski va a implantarla con un mayor número de artículos. Siempre que se respeten los precios de los productores y se les pague adecuadamente, me parece que son iniciativas positivas, aunque no sé bien el alcance real que puedan tener. Respecto a las declaraciones del presidente de Mercadona, coincido con él. Legalmente, no podemos ponernos de acuerdo para pactar y topar precios. Y además, me pregunto: ¿qué va a pasar con los consumidores de la España vaciada donde las grandes cadenas de distribución no tienen implantación?

El Gobierno central se resiste a aplicar una cesta de la compra barata; algunos autonómicos lo intentan. ¿Piensa que el IPC de los alimentos puede bajar en los próximos meses?

La inflación es un problema generalizado en la mayoría de los países. Los bancos centrales y los gobiernos están trabajando muy intensamente para controlarla, aunque con poco éxito hasta ahora. España cerró 2022 con la menor tasa de inflación de la UE. No obstante, no podemos olvidar que en cada crisis siempre hay grupos de población a los que esta les golpea especialmente, y por ello los gobiernos deberían ser más creativos y establecer líneas de apoyo que reduzcan en estos grupos sociales los efectos negativos del IPC. En Europa, las condiciones meteorológicas son las que influyen en el precio de los alimentos; en la medida que se normalicen, produzcamos y ofertemos las cantidades normales, más que ahora, para cada cultivo, se producirá una bajada de los precios de las frutas y las verduras.

¿El encarecimiento de los costes de la cadena de valor impide que al agricultor le llegue un pago justo?

En general, hemos vendido más caro y hemos pagado más a nuestros socios por sus productos. Hemos batido nuestro récord, pero quienes hayan tenido importantes mermas en sus cosechas no habrán cubierto sus elevados costes de producción. Los consumidores deberíamos ser más sensibles con nuestros productores y pagar a los agricultores precios justos.

Los fondos de inversión se han convertido en los nuevos terratenientes del campo español.

Está claro que desde hace años España es la primera potencia agrícola de la UE. Nuestro crecimiento ha sido muy relevante en toneladas, facturación, inversión, dimensión de algunas empresas y cooperativas. Todo esto no ha pasado desapercibido para los grandes fondos de inversión que acumulaban y acumulan mucha liquidez y, tal como se ha demostrado en diferentes crisis –la financiera de 2008, la covid y la actual–, el sector agrícola aguanta mejor las crisis que otros y es rentable en muchas zonas y productos, como he dicho anteriormente. Además, la población mundial crece, la previsión es llegar a los 9.500 millones de personas en 2050, y para alimentarlas harán falta tierras, empresas y cooperativas eficientes para gestionarlas, así como una buena meteorología.

¿Necesita España un proceso de concentración de sus cooperativas para competir ante los gigantes del sector de Europa?

Sí. Aunque en los últimos años estamos mejorando, somos un país con muchas cooperativas, aunque con una facturación media inferior a las de la UE. Necesitamos cooperativas de mayor dimensión, más profesionalizadas y capaces de adaptarse a los cambios que el entorno nos impone.

¿Prevé Anecoop crecer en otros territorios de España? ¿Y abrir más filiales en Europa?

Queremos seguir creciendo en España. Respecto a nuestras filiales, el objetivo es mantenernos e incluso crecer en los países en los que ya estamos presentes. No renunciamos a exportar a ningún país por lejano que esté, lo intentaremos siempre que exista una oportunidad. Hemos adquirido en Francia una empresa de flores, Alma Bouquets, para reforzar nuestro posicionamiento en flor cortada en el mercado francés.

¿Los productos bio y eco tienen cada vez más mercado o son un capricho para ricos centroeuropeos?

Creo que ni tienen más mercado ni son un capricho para ricos. Son un producto para un nicho de mercado muy concienciado que ha encontrado en estos productos una forma de satisfacer una parte importante de sus necesidades. Año tras año, ha ido expandiéndose y creciendo su consumo, pero la fuerte inflación ha incrementado notablemente sus precios, así que en unos países se ha estabilizado su consumo y en otros ha decrecido.

Dígame algunos cultivos emergentes...

Estamos trabajando muy intensamente el kiwi verde y también el amarillo, un producto realmente excepcional, y así nos lo han hecho saber los consumidores. Además, seguimos desarrollando una línea de exóticos con papaya y pitaya. En productos de cuarta gama, apostamos por el guacamole y humus. En Janus estamos muy centrados en la producción y comercialización del brocomole.