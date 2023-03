La empresa valenciana Timpers es un fin en sí mismo: busca acelerar la integración laboral de personas que tienen algún tipo de discapacidad física con la venta de zapatillas. La firma, formada íntegramente por personas discapacitadas, produce y comercializa zapatillas ‘casual’ diseñadas a través del tacto por invidentes. La empresa calzó a la delegación española de los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021 y ha crecido con fuerza gracias al apoyo de Marina de Empresas (proyecto que lidera en València el presidente de Mercadona, Juan Roig) y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El año pasado vendió 13.000 pares de zapatillas y facturó 650.000 euros.

Timpers fue fundada en 2018 por los emprendedores Roberto Mohedano y Aitor Carratalá y a los que poco después se unió Diego Solivares. Mohedano estudiaba administración de empresas y Carratalá arquitectura en la Universidad de Alicante y como querían montar un negocio decidieron probar suerte en la industria del calzado. «Teníamos un familiar vinculado al calzado. Empezamos con una producción de 280 pares y no vendimos ni uno. Nos lanzamos sin tener en esos momentos conocimientos y es un mundo complicadísimo. No teníamos ni plan de negocio y lanzamos unas zapatillas sin nada de especial. Carecían de personalidad. Ahora entiendo que en aquel momento no vendiéramos nada». Roberto Mohedano explica que cayeron en el error de centrarse en la reducción de costes. «Hicimos lo contrario a lo que deberíamos haber hecho. Lo principal es sacar un buen producto para conseguir clientes satisfechos», confiesa. Al final, acabaron colocando la primera tirada a familiares y amigos, que se compraron las zapatillas por hacerles un favor.

Un robo de la producción de la empresa de discapacitados se volvió viral e impulsó a la firma

En aquel momento, Roberto Mohedano y Aitor Carratalá empezaron a entrenar a un equipo de invidentes de la ONCE. Allí coincidieron con Diego Solivares, un joven con un pequeño resto visual en el ojo derecho que le permite ver los colores (por el izquierdo solo ve la luz). Un día llevaron a Diego unas zapatillas para conocer su opinión y empezó a «tocarlas y doblarlas». En aquel momento, se les ocurrió hacer modelos diseñados por ciegos a través del tacto y fundaron Timpers. «Pasamos de unas zapatillas que carecían de interés alguno a unas enfocadas a discapacitados. A partir de ahí arrancó el proyecto. Ganamos un premio de la Universidad de Alicante y empezamos a presentarnos a concursos para captar ingresos y poder financiar la producción», confiesa Mohedano.

La trayectoria de la compañía empezó a coger fuerza tras su ingreso en Lanzadera en mayo de 2019. «El proyecto gustó mucho en Lanzadera. Dejamos la universidad y nos centramos en la empresa», revela Roberto Mohedano. Desde entonces, la firma tiene su sede en València y un almacén en el área metropolitana. Los fundadores de Timpers apostaron por hacer colecciones de más calidad, invirtieron en publicidad y recibieron una ayuda económica gracias a la intervención de la ONCE que les permitió hacer una tirada de 1.200 pares.

«Cerramos 2019 con 60.000 euros de facturación gracias a la venta de los 1.200 pares. En 2020 creíamos que nos comíamos el mundo y dos meses después estalló la covid. Fue un palo muy grande. Teníamos el almacén en Valencia y pasamos el confinamiento en Alicante. Nos tiramos cinco semanas sin vender nada hasta que el 25 de abril de 2020 lanzamos una nueva colección, que estaba hecha con material reciclado. Hicimos una campaña muy buena de comunicación y marketing, y las ventas funcionaron muy bien», precisa Mohedano. Ese mismo año, la firma valenciana llegó a un acuerdo con el Levante UD, para lanzar una colección tematizada. «El Levante tiene una sección de 235 deportistas con discapacidad y contamos con su apoyo», añade el cofundador de Timpers. La empresa cerró 2020 con 5.000 pares vendidos, 240.000 euros de facturación y el reconocimiento como centro ocupacional de empleo. «El 100 % de nuestra plantilla tiene discapacidad», recalca el emprendedor.

«El año 2021 fue brutal porque conseguimos calzar a toda la delegación de los Juegos Paralímpicos de Tokio», apunta Mohedano. Poco antes de los juegos se produjo un hecho traumático que paradójicamente dio un impulso definitivo a la empresa. En junio de 2021 les robaron mil pares de zapatillas en su almacén de Torrent. «Nos robaron el 60 % de nuestro stock. Salimos en todos los medios. La noticia se convirtió en viral y se dispararon nuestras ventas. Ese año cerramos con 540.000 euros de facturación», asegura Roberto Mohedano. Angels, brazo inversor de Juan Roig, decidió poco después invertir en la empresa. «Vieron que reaccionamos muy bien al robo y apostaron por nosotros. Estamos aquí en València por Marina de Empresas», añade.

El año pasado fue complicado para la firma por la crisis de suministros. A pesar de ello, terminaron con 640.000 euros de facturación y cerca de 14.000 pares vendidos.