Presentar y ejecutar

El pasado día 31, la Generalitat presentó el ‘Plan Integral Citrícola de la Comunitat Valenciana 2023-2030’, documento que debe servir de guía para la modernización y profesionalización de la citricultura . El plan define seis líneas estratégicas, relacionadas con la mejora de las estructuras agrarias, la promoción de producto, el fomento de la profesionalización de la actividad, el impulso de la innovación en el sector, el fortalecimiento de la cadena y la intensificación de la actividad de lobby para ejercer acciones de influencia tanto en Madrid como en Bruselas. Para el desarrollo de las acciones que inciden en el cumplimiento de estas seis líneas se ha estimado una inversión pública de 40 millones de euros. Hasta aquí, todo correcto. Visión estratégica de la importancia de la citricultura valenciana, diálogo con el sector para definir las medidas necesarias y voluntad de cambio y transformación. Sin embargo, no es la primera vez que nos encontramos ante la presentación de un documento de estas características, para transformar un sector que vive en una constante y generalizada crisis de rentabilidad, así que algo nos ha fallado en el pasado. Así pues, la reflexión estratégica no solo debe ir encaminada hacia qué debemos hacer, si no también hacia qué es necesario para que lo escrito en negro sobre blanco se convierta en una realidad palpable una vez finalizada la vigencia del Plan. En este último apartado, debemos señalar en primer lugar el compromiso político, más allá de partidos e ideologías. Se trata de algo especialmente relevante con unas Elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Nuestra citricultura debe ser capaz de generar consensos y aunar voluntades, para dotarnos de un marco de trabajo estable en el tiempo. Por otro lado, también necesitamos que las dotaciones presupuestarias se consignen y ejecuten adecuadamente. Sin dinero, nos quedaremos en buenas intenciones y pocos cambios. Por último, en lo tocante al sector, creo que es necesario dinamizar esa voluntad de cambio, entender que no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre y convencernos de que estamos ante una buena oportunidad de transformar la citricultura valenciana, especialmente si queremos que nuestros hijos decidan heredar nuestras explotaciones en el futuro, y que lo hagan con más certezas que incertidumbres sobre el futuro de la actividad.