Algunos de los principales problemas que sufrimos los agricultores y ganaderos valencianos son consecuencia del cambio climático ya, un claro ejemplo es la sequía que sufrimos. No se que más pruebas necesitan los negacionistas del cambio climático y aquellos que abiertamente se oponen a tomar medidas al respecto. En el sector agrario son unos cuantos, y aun que se puede no estar de acuerdo con las formas, estar en contra del fondo es insensatez o directamente populismo. En cualquier caso, los agricultores y ganaderos sufrimos las consecuencias que normalmente se traducen en pérdidas económicas y/o en sobrecostes de producción. Los efectos de la sequía se ceban sobre todo en los cultivos de secano como los almendros, el olivar, la vid o la ganadería extensiva, por nombrar algunas, que no han visto caer una gota desde hace casi medio año. Y aunque el regadío está un poco mejor porque durante la primavera del año pasado llovió bastante no nos podemos confiar porque seguramente la sequía será un problema recurrente.

Por tanto, hay que tomar medidas urgentes si no queremos ver desaparecer nuestra agricultura, sobre todo el secano. En esta línea en la que muchos ven mermadas o incluso perdida parte de su cosecha es necesario que la administración actúe. El Ministerio ha reaccionado ya y ha puesto sobre la mesa una batería de medidas que supone una rebaja impositiva de 1.800 millones de euros. Desde UPA PV consideramos que la Generalitat debe hacer también un esfuerzo al menos equiparable al del Ministerio. Por parte de la conselleria también esperamos una respuesta en dos líneas principalmente, a corto plazo evitando que el agricultor se descapitalice flexibilizando los requisitos de la PAC para que no penalice a los agricultores la sequía. Y a medio y largo plazo a través de una apuesta clara por una política de innovación agraria en materia de eficiencia del riego en los cultivos de regadío a nivel de parcela, y en la mejora de la captación de agua de lluvia y otras tecnologías para los secanos que garanticen la viabilidad de los cultivos haciéndolos más resilientes a la sequía. No olvidemos la importancia que tiene la agricultura para la sostenibilidad de nuestras comarcas de interior donde es el motor económico y una perdida de todos estos secanos sería un tragedia con grabes repercusiones sobre el empleo, la fijación de la población y por supuesto en la prevención de incendios forestales.