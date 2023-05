Más que tres letras

La celebración, el 2 de mayo, del 50º aniversario del Comité de Gestión de Cítricos (CGC) en nuestra recientemente remozada sede estuvo cargada de recuerdos, emociones y reencuentros. En los días posteriores al acto presidido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y por el ministro de Agricultura, Luis Planas, se sucedieron las amables felicitaciones, comentarios y anécdotas del pasado que muchos personalmente me hicieron llegar. Gracias a todos los que de alguna manera también quisieron compartir con nosotros este homenaje, no a unas siglas sino al colectivo empresarial que éstas tres letras –CGC- representan. Somos, ciertamente, una asociación discreta, nada dada a gestos o palabras altisonantes. Al fin y al cabo, nuestras acciones son reflejo del colectivo al que defendemos, al que nos esforzamos por representar. Los exportadores de cítricos no buscan protagonismo gratuito, sólo persiguen trabajar y seguir con lo que mejor saben hacer. Alzamos la voz únicamente cuando algo, más allá de nuestro alcance, interfiere o dificulta nuestra normal actividad. De ahí que, en cuanto la ocasión se presta prefiera hablar con cifras y números antes que recurrir a calificativos. Repetiré los datos que ya señalé desde el atril el martes: uno de cada cuatro cítricos comercializados en el mundo llevan el selllo de España y con tal proporción es bien sabido que somos líderes en exportación en fresco. Lo que no es tan conocido es que casi tres cuartas partes de ese volumen ingente de agrios es recolectado, manipulado, confeccionado y comercializado por operadores privados, todos representados por el CGC. Eso y que, bajo el modelo de negocio cosechero exportador, estas empresas, grupos empresariales y Organizaciones de Productores aglutinan más de 50.000 hectáreas de producción. Somos exportadores sí pero también citricultores.

El CGC se creó en 1972 por decreto. Se adelantó –gracias a políticos y empresarios visionarios como el varias veces ministro y vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes y el exportador y ex presidente del Valencia CF Julio de Miguel- al europeismo que llegaría con la Democracia. Se impulsó con la idea preclara de preparar al sector para la integración en el club comunitario. Y tras cumplir aquel primer objetivo siguió trabajando para competir en un mercado europeo ya liberado de la intervención de los precios de entrada y las tasas compensatorias, al que los operadores privados supieron adaptarse mejor que nadie. Orgullosos del pasado, hoy afrontamos esperanzados el reto del futuro.