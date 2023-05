El papa Francisco no lo puede decir más claro: «El ecologismo no lo construyen primordialmente los sesudos informes de los especialistas, ni las noticias y los proyectos divulgativos. (…) Estos pueden ser necesarios y beneficiosos, si están hechos con conciencia, pero no son lo primero. (…) Los primeros ecologistas de una zona, de un país, de un continente son ustedes, los que están en el baile, los que están dentro: la gente que trabaja con los animales, con las plantas, que conviven día a día y saben de sus problemas y de sus logros». Es decir, los agricultores y ganaderos que cuidamos el territorio y suministramos alimentos de forma sostenible y justa. Así de contundente se mostró el santo padre durante una audiencia en Roma con una delegación de Asaja entre la que tuve el honor de encontrarme. Pero, frente a la clarividencia del Pontífice que conoce la realidad del campo, hay iluminados autodenominados ecologistas que, bajo un discurso demagógico pseudocientífico, pretenden imponer quiénes son los culpables de la contaminación y cuáles son las soluciones a aplicar.

Por un puñado de votos urbanitas, los grandes partidos políticos, aunque con matices, han hecho seguidismo de esta filosofía radical, dando la espalda al campo. Y los resultados ya son evidentes. Han conseguido que seamos el país europeo con más superficie agraria no cultivada, con la edad media agraria más envejecida y con el menor relevo generacional. Han provocado el vaciamiento de las zonas rurales. Y ahora están poniendo en jaque la soberanía alimentaria española y europea, causando la disminución de la producción con medidas restrictivas en la UE, a la vez que abren las fronteras sin ningún tipo de reparo a las producciones foráneas (para proteger otros intereses económicos). Por cierto, estos envíos de ultramar, promovidos y potenciados por Bruselas, en muchos casos llegan desde más de 10.000 kilómetros. Seguramente no sea esta la política comercial más acertada para combatir el cambio climático, ¿verdad? Si los grandes grupos políticos no cambian sus estrategias, puede que no haya otra manera de defenderse contra todos los ataques que hemos padecido estas últimas décadas, y que se acentúan cada vez más, que crear formaciones políticas de corte agrarista, como ya han hecho en los Países Bajos. No queremos que nos vendan más humo. Queremos que se defienda el ecologismo de los que pisamos tierra.