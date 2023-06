El mes pasado me subí en San Francisco a un «Cruise» (el vehículo autónomo) y estaba tratando de explicarle a mi familia a mi vuelta, que Cruise Automation ha implementado con éxito automóviles sin conductor en San Francisco. Waymo, el vehículo de Google, todavía tiene un conductor en caso de que algo salga mal, pero puede moverse no solo por el municipio de San Francisco, si no por toda la bahía, y ya te digo que el conductor no hace nada. Luego asistí también a una demostración de vuelo de nuestro coche eléctrico volador, Alef aero, es una pasada lo rápido que va su desarrollo. Y esto fue justo un par de meses después de haber visto en vivo, en Jaén, el aerotaxi de Lillium.

Hace un par de meses también, le mostré ChatGPT a mi mujer, y ahora he descubierto que lo tiene constantemente abierto como una pestaña más en el navegador para facilitar tareas de su trabajo. Con posterioridad le he explicado que tenemos HR Bot que hace las entrevistas de trabajo y cualifica a los candidatos. Más recientemente, este mes, me desperté junto con mi hija a las 5.00. para presenciar el lanzamiento de PLD Space, que será el lanzamiento del primer cohete reutilizable y de iniciativa privada de Europa, y es español, desafortunadamente se canceló el lanzamiento en el último minuto. Todavía es increíblemente impresionante que hubieran llevado el proyecto hasta esos 5 minutos antes del lanzamiento. A buen seguro, lo lanzarán en breve, no tengo ninguna duda. La alta tecnología nos rodea y es omnipresente. Esto es obvio. Los avances de los últimos 20 años parecen estar impactando al mundo al mismo tiempo y ya no nos llama la atención como cuando llegó la tele a nuestros hogares. Es sorprendente cómo de manera cotidiana podemos hablar de estas cosas que hace 30 años eran ciencia ficción. Y es que, ya nos hemos acostumbrado a los teléfonos móviles y los patinetes eléctricos. Mis hijos van a ver un mundo donde constantemente tendrán conversación con las máquinas, y los viajes espaciales serán parte de la vida cotidiana, el minado de asteroides es muy goloso y llegará también. Por alguna razón, esto me hace pensar en algo para lo que no hay otro nombre que no sea «Relatividad». La normalización de la tecnología parece funcionar de manera similar: donde la novedad de un automóvil autónomo para mí es como magia, o un cohete que despega repetidamente es pura brujería, para esta próxima generación será normal. Así es como funciona el mundo. Es muy interesante pensar en qué proyectos difíciles se construyeron en cada generación, que la próxima generación dio por sentado pero también apreció su existencia: Electricidad, coches, carreteras, ordenadores, aviones, submarinos… ¡Es muy emocionante ver lo que está por venir, y qué cosas fantásticas se normalizarán en las próximas décadas!