El sur habla

Representantes agrarios y gobiernos lanzamos en Roma, durante el Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, un mensaje plenamente coincidente que entrelaza como nunca antes los intereses de España, Francia, Italia y Portugal. Todos dejamos claro que la Unión Europea (UE) debe hacer un alto en el camino. Estados Unidos y otras potencias agrarias no van a seguir estos mismos pasos; por el contrario, aspiran a reemplazar la producción que dejemos de cultivar a causa de las excesivas limitaciones, prohibiciones y trabas burocráticas establecidas por Bruselas con la falsa coartada de la lucha contra el cambio climático.

Todos apostamos por adoptar una transición verde negociada con el sector, con más tiempo de adaptación, con un análisis más profundo de las consecuencias y con unas medidas realistas más adecuadas a la realidad del campo. Esto vale para la implantación del cuaderno digital (obligatorio a partir de septiembre si el Gobierno español no entra en razón y no lo retrasa como el resto de países), para el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios (estamos a la espera de un estudio de impacto objetivo) o para la ley de la restauración de la naturaleza (donde lo primero que hay que restaurar es el sentido común). Todos defendemos reciprocidad o, como algunos políticos lo llaman, cláusulas espejo. No se puede continuar con la política comercial (porque aquí lo que prima de verdad es el interés comercial de unos países del centro y norte de la UE) de favorecer las importaciones agrarias de países terceros y perjudicar la producción europea.

Todos manifestamos preocupación por la constante entrada de plagas y enfermedades, por la sequía que se acentúa en la cuenca mediterránea y por la falta de mano de obra especializada. Todos nos mostramos a favor de que el 5 de julio la UE impulse la edición genética para que nuestros centros de investigación puedan competir en igualdad de condiciones a la hora de obtener cultivos más resistentes al cambio climático, a plagas y enfermedades, a malas hierbas, etc.

Es muy importante que el sur de Europa hable, de manera coordinada y clara, porque tiene unas peculiaridades comunes muy distintas a Bruselas. Si el Mediterráneo se convierte en un desierto, habrá consecuencias climáticas negativas en el corazón de la UE. Si no mantenemos un tejido productivo verde, la sostenibilidad no será posible. El sur de Europa habla, y debe ser escuchado y atendido.