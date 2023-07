Al emprendedor José Julio Becerril se le ocurrió montar la startup All in biking (Todo en bicicleta) tras sufrir el robo de su bici y la de su hijo en el camping en el que veraneaba en familia. Becerril ha desarrollado un sistema que vincula el número de serie que llevan grabadas todas las bicicletas con el nombre del propietario y su imagen para frenar el mercadeo ilegal. La startup emplea tecnología blockchain, que utiliza las cadenas de información en bloques para garantizar la fiabilidad de la información (es la misma que utilizan las criptomonedas). La empresa, que tiene su sede en la Marina de Alicante y da empleo a 30 personas, también tiene una plataforma que conecta a la comunidad ciclista y que cuenta con 30.000 inscritos, y prepara el lanzamiento de una tienda electrónica para afianzar su modelo de negocio. La compañía está actualmente inmersa en una ronda de financiación de más de dos millones de euros.

José Julio Becerril explica que All in biking nació para ayudar a los ciclistas a los que habían robado su bici a recuperarla. «En agosto de 2020 me robaron dos bicicletas buenas en el camping de Mazarrón (Murcia) donde veraneaba y me di cuenta de que no había manera de recuperarlas. En aquel momento, se me ocurrió que se podía utilizar la tecnología blockchain para identificar las bicicleta y frenar el tráfico ilegal. Todas las bicis buenas tienen un código de identificación que es como el bastidor de los coches. A través de la tecnología blockchain vinculamos ese código al DNI y a la cara del propietario. Es imposible evitar el robo, pero sí se puede frenar la venta de bicis robadas. Con este sistema se desincentiva los robos porque el ladrón no puede ir a una tienda de segunda mano a venderla», señala. «Cuando le expusimos la idea al director general de Tráfico, Pere Navarro, nos respondió que era como ‘hacer los papeles a la bici’. Y es así», añade el fundador de la firma.

La compañía hizo una primera ronda de financiación en la que entraron deportistas como David Ferrer o Sete Gibernau, y comenzó a diversificar su oferta con la creación de una comunidad de corredores. «Es una aplicación gratuita que permite hacer quedadas para salir a la carretera. Ya tenemos 32.229 usuarios», apunta Becerril. La aplicación no tiene coste para los usuarios. El modelo de negocio de la firma se basa en el desarrollo de un mercado electrónico de compra de productos vinculados al ciclismo. «Vamos a ayudar al pequeño comercio a que pueda vender de forma directa a través de nuestra plataforma. También vamos a obtener ingresos a través de publicidad, que no será invasiva», asegura el fundador de All in biking.

La empresa emergente acaba de comprar la firma Race the planet, una aplicación para aficionados a las carreras populares que buscan compartir sus experiencias e información sobre eventos deportivos. All in biking, que cuando termine la ronda de financiación en la que está ahora inmersa habrá captado 2,8 millones, se ha marcado como objetivo facturar este año un millón de euros y subir a cinco en 2024.