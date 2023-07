En 2019, cuando decidí lanzarme al proyecto que es Playoffnations, lo hice por dos razones: mi ilusión por emprender y la oportunidad única de trabajar en un nicho poco explotado que desde lo que empezó siendo a lo que es hoy sólo tiene en común el sector. Con esto me refiero al mundo de los videojuegos, y específicamente el de los torneos. Así que con mis ahorros di el salto y me lancé a esta aventura, que está siendo la más gratificante de mi vida.

No fue un camino fácil, tenía entusiasmo pero no experiencia ni conocimiento real del sector. La realidad me educó y tuve que darme muchos golpes hasta aprender que por encima de todo, debía estar abierto a escuchar críticas y esforzarme por moldear el concepto y hacerlo realidad. A cualquiera que quiera emprender le aconsejo estar alerta y esforzarse, las oportunidades siempre están ahí para quien está dispuesto a trabajar en ellas. Junto a eso, saber elegir con quien compartir todo lo que conlleva emprender. En mi caso, mi socio fue y sigue siendo clave para que todo pueda seguir ocurriendo.

A medida que crecíamos, nos dimos cuenta de que la brecha se extendía más allá de los videojuegos. Era como ver dos piezas de un puzzle que no terminaban de encajar. Por un lado, un mundo digital en constante expansión, lleno de plataformas y audiencias superando a los medios tradicionales, y, por otra parte, un sector empresarial desesperado por entrar en él y llegar hasta ellas.

Gracias a lo aprendido, y con la ayuda de mis compañeros en Playoffnations, empezamos a estudiar cómo solucionar el problema. La primera pieza que no encajaba era el desconocimiento de las propias empresas, ancladas en viejas estrategias y forzando métodos que usaban en los medios tradicionales en los nuevos medios digitales.

Las nuevas audiencias no son meros receptores pasivos, las plataformas digitales son interactivas y la audiencia demanda esa interactividad. Por ello, la acción de la marca no puede existir aparte de la experiencia y entrar como un intruso, si no formar parte de la misma y poder entablar una relación directa con los usuarios.

Aunque hay muchos ejemplos dependiendo de la plataforma, la clave para que el puzzle encaje es entender que para obtener el mejor retorno, la marca debe ser capaz de integrarse en el día a día del usuario generando momentos de gamificación, ocio y emoción. Esta es la única forma en la que el consumidor retendrá un estímulo en un mundo sobresaturado de ellos.

Estas estrategias funcionan y cada vez más empresas se están sumando a esta nueva forma de conectar marca y audiencia. Aunque estemos en el sitio y momento adecuado, lo que realmente marca la diferencia en Playoffnations es el equipo humano y la pasión por lo que hacemos, que nos hace seguir rizando el rizo para encontrar la mejor forma de ayudar a las marcas.