Objetivos que unen

El 27 de julio se consumará un nuevo relevo en la presidencia de Intercitrus. El CGC tomará las riendas de la interprofesional, en esta ocasión en nombre de las Organizaciones de Productores afines al comercio privado. Por segunda vez aceptaré personalmente esta responsabilidad sectorial. Porque conviene remarcarlo: ser la presidenta de esta entidad es asumir el liderazgo de todo un sector, representar toda la cadena de valor de las naranjas y mandarinas españolas. Los empresarios del Comité, que tan pronto recolectan, confeccionan y exportan cítricos adquiridos a agricultores terceros como los producidos en sus propias fincas bien lo saben, de ahí que llevemos tiempo preparándonos para este reto. Y como ya señalé hace menos de dos años y ahora mantengo con más convicción, hay muchos más temas que nos unen que los que nos separan. Reitero que evitaré debates en los que se pueda juzgar a priori que vaya a haber vencedores y vencidos. Prefiero centrarme en avanzar en aquello que beneficie a todos. Vaya por delante que eso no es poco, que los intereses compartidos son mucho más poderosos. Frenar la entrada de plagas foráneas y avanzar en reciprocidad, son ejemplos de ello. Lograr el tratamiento de frío en 2022 fue –repito ahora lo que dije entonces- un hito histórico en materia de sanidad vegetal, un logro de todo el sector (sin exclusiones) que, pese a todo, no hizo sino alinear a la UE con las políticas que las otras grandes potencias citrícolas del mundo –como EE UU, China, Japón o India- ya venían aplicando desde hace décadas para defenderse de plagas como la ‘Falsa polilla’. Tras una primera campaña de transición en la que no se cumplió con este requisito, nuestra prioridad ahora deberá ser vigilar que tal situación no se repita. No aceptaremos más manipulaciones, interpretaciones sui generis, interesadas, más excusas para justificar lo injustificable. La reciprocidad, lograr que Bruselas sea tan exigente con los cítricos europeos como con los foráneos vendidos en este mercado, será una segunda línea estratégica clara. Señalaré directamente porque tenemos pruebas: los cítricos que Turquía exporta a Europa se producen violando flagrantemente la legislación fitosanitaria, porque cuando no usan productos prohibidos recurren a otros sin las condiciones de seguridad exigidas, lo que supone al mismo tiempo una competencia desleal y una amenaza para la salud de los consumidores. Y Egipto va en la misma dirección.