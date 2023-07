En los últimos meses hemos asistido a la explosión de Open AI. La plataforma ha sido la más veloz en la historia en alcanzar los 100 millones de usuarios. Esta fulgurante aparición ha puesto el foco en la IA generativa. A los pocos días, Meta (dueña de Facebook) anunciaba que ponía el foco en la IA e iniciaba despidos en su equipo de Metaverso. Pero, ¿se ha comido la IA el metaverso?

Más allá de este movimiento oportunista a corto plazo de Facebook para mantener el valor de sus acciones, el metaverso sigue su camino. Cualquier nueva tecnología necesita un tiempo, una maduración y unas nuevas herramientas para hacerse realidad. Pensemos en internet, allá por mediados de los 90 los gurús y emprendedores ya visionaban un gran futuro. Todo lo íbamos a hacer en internet: bancos, tiendas, periódicos… Sin embargo, ese hype inicial se convirtió en gran decepción al acercarse el año 2000. No existían los buscadores, eran meros directorios, incluso comprabas revistas especializadas para aprender nuevas direcciones y escribirlas en tu directorio papel. Tampoco había pasarelas de pago… etc. Algo más de 20 años después, prácticamente una generación después, el tiempo ha dado la razón a esos gurús y emprendedores. Tenemos neo bancos, la mayor tienda del mundo es online y la prensa ya no se entiende sin internet, entre otras muchas cosas.

Y es que después del hype inicial de los 90, ha habido un periodo grande de aparición de herramientas, tecnología que ha ido permitiendo la ejecución de esos servicios y desarrollos. La tecnología necesita tiempo de maduración, y adopción. Es la importancia del time to market.

Por tanto, Meta, posiblemente no se equivocó en la visión, si no en el time to market. Tras ese hype (gran interés despertado) de hace unos años con películas como “Ready Player One”, o el anuncio de Meta, o más recientemente la serie de “Peripheral”, ahora estamos en tiempo de ejecución, de maduración, donde van apareciendo más silenciosamente los recursos y soluciones tecnológicas, que harán posible ese desarrollo del metaverso.

La IA no solo no se ha comido al metaverso sino que va a ser una de esas piezas que va a impactar tremendamente en su desarrollo, al igual que la realidad virtual, el nuevo hardware y los juegos web3. Todo son piezas de un puzzle que nos lleva inevitablemente al metaverso. Es tiempo de desarrollar herramientas y soluciones para que llegue. Se va a cocinar lentamente, y por el camino hay muchas oportunidades de negocio.