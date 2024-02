TST integran sus tecnologías en un sistema de control total

El sistema de localización en interiores RTLS es una palanca para automatizar y reducir la dependencia del factor humano. Contribuye a la disminución de errores en la parte de aplicación, que son claves para la productividad, los costes y la trazabilidad. Las aportaciones de TLSI, Celestia | TST y MESBook integradas mediante capas unificadas y en comunicación con el ERP abren la puerta a las prestaciones de la industria 4.0. Por eso sus impulsores subrayan que no es un plug and play, RTLS incide más en la gestión, en la transformación digital, más que en la tecnología, habla de canalizar la gestión del cambio de las organizaciones.

La idea de lanzar un sistema RTLS surge a raíz de la participación de Celestia | TST, TLSI y MESBook en los foros de Atlas Tecnológico. Tres empresas con actividades distintas deciden poner en común las necesidades de sus clientes y hacer un planteamiento conjunto integrado para desarrollar sinergias, con el objetivo de proporcionar un valor añadido adicional a sus clientes. La primera demo de RTLS se presentará en el Collaborate Velocity Zaragoza de Atlas Tecnológico, que se celebra los días 6 y 7 de marzo.

En el RTLS, MESBook aporta el sistema de control de los activos de la célula de fabricación, especialmente de los operarios y de las máquinas y los elementos que se necesitan para la producción, así como el análisis de desempeño y mejora, comprometidos con los resultados.

El sistema de gestión de almacén (SGA) de TLSI recibe la información de cuándo se debe suministrar a esa célula de fabricación, ya sea materia prima o componentes, para que continúe fabricando; o bien cuándo retirar el producto ya terminado e identificado para llevarlo al almacén. Y CELESTIA | TST, con tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) AoA (ángulo de llegada), es la encargada de la identificación de los activos y del posicionamiento dentro de la fábrica.

Las potenciales aplicaciones son enormes: abre la posibilidad de realizar fichajes automáticos del personal, la geolocalización indoor de personas, supervisar si el operario está en la célula de fabricación o si la carretilla se encuentra en el momento previsto en la zona correcta para el aprovisionamiento; ayuda a controlar los costes más eficazmente, con ahorros de costes indirectos y directos que garantizan un ROI en el corto plazo, incluso antes de un año en función del modelo de negocio; y facilita elaborar mapas de calor para la mejora de procesos y diagramas de Spaghetti para monitorizar los flujos de movimiento, introducir geofencing y generación de alertas en el área de seguridad.

En el caso de que una máquina integrada en el sistema RTLS necesite material, el programa de control de producción de MESBook será el encargado de solicitárselo al SGA de TLSI, denominado WHALES. Para monitorizar cada uno de los activos, ya sean recursos, operarios o máquinas dentro del almacén, MESBook actúa de receptor de la información de CELESTIA | TST y coordina el proceso de fabricación.

El agroalimentario, desde el cárnico hasta los almacenes hortofrutícolas, es uno de los principales sectores candidatos a incorporar RTLS por sus necesidades de automatización. Tiene fuertes exigencias de trazabilidad, es intensivo en mano de obra, debe cumplir altos requisitos de calidad, mueve muchos volúmenes y los balances de masas no siempre cuadran, tiene mucha merma y mucho proceso intermedio.

En general, todas las empresas tienen problemas de fiabilidad de inventario, porque consumen incorrectamente, no tienen herramientas para gestionarlo, no controlan la obsolescencia y la rotación de los activos y no conocen sus consumos reales, y la posible merma. Junto a ello, el reto de la trazabilidad: la tecnología de MESBook permite conocer en qué producto final se está metiendo un lote determinado, lo reporta a WHALES y lo descuenta; gracias a Celestia |TST se puede conocer en qué tramo horario exacto trabaja un empleado de forma automática.

El proyecto RTLS ha recibido el apoyo del CDTI y ha motivado la creación de un consorcio AEI (asociación de empresas innovadoras). Ha conseguido, además, la involucración de dos clústeres industriales, el del Envase y Embalaje y el del Valle del Juguete, así como dos empresas usuarias, una del sector de la automoción y el juguete y otra del sector del papel y la reprografía.

Desde el punto de vista tecnológico, una de las virtudes del proyecto es el sistema de geolocalización indoor, el mayor reto tecnológico del proyecto, en el que Celestia | TST es un actor clave. Bajo techado el GPS no funciona, se tiene que generar una arquitectura con antenas, sistemas low frequency o tecnologías de comunicación pasiva RFID, lo suficientemente precisa para que las tolerancias no generen errores y lo suficientemente robusta para minimizar interferencias.

La otra gran aportación fundamentales de RTLS es la posibilidad de operar de una manera integrada aspectos del proceso de producción que normalmente se hacen de manera aislada. Se puede mejorar la funcionalidad del SGA de TLSI, si se conecta al sistema de gestión de producción MES: aplicaciones que habitualmente no proporciona o que requieren de una introducción manual de datos, se pueden alimentar ahora desde él, como por ejemplo la instrucción acerca de cuándo se tiene que mandar a un operario a la célula de producción.