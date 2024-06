La subida de tipos del BCE llega a su fin dos años después: se espera bajada este jueves y otra a final de año

El Banco Central Europeo (BCE) reducirá el coste del dinero este jueves y pondrá fin a la subida de tipos iniciada en julio de 2022 para combatir la inflación que asfixiaba a la economía en ese momento por la crisis energética de la guerra de Ucrania. En octubre de ese, el alza de los precios tocó techo en el 10,7%. El último dato de mayo sitúa el índice de precios al consumo (IPC) en el 2,6%.

La misma tendencia a la baja se observa en la inflación subyacente: tras alcanzar un máximo del 5,7% en marzo de 2023, retrocedió al 2,9% en mayo pasado. "Las expectativas de inflación están ancladas en niveles cercanos al objetivo del BCE (la inflación en los futuros a 5 años es del 2,3%), lo que constituye un buen indicador de la confianza de los inversores en la capacidad del BCE para respetar su mandato. El Consejo se centrará más en la trayectoria de la inflación hacia el objetivo de estabilidad de precios del BCE y en su grado de confianza en que la inflación se mantendrá en ese nivel", apunta Franck Dixmier, director de inversiones global de renta fija de Allianz Global Investors.

La bajada de tipos del BCE será, además, la primera desde 2014 y bajará el coste del dinero antes que mueva ficha la Reserva Federal de Estados Unidos por primera vez desde principios del 2000. La diferencia entre el momento económico de EEUU y la eurozona explican este movimiento. El Consejo de Gobierno de la institución que preside Christine Lagarde considera que tiene la inflación bajo control, mientras que al otro lado del Atlántico las cifras de inflación de abril que llegaron al 3,4%, publicadas a mediados de mayo, resultaron ligeramente por debajo de las expectativas.

"La Fed ha estado moderando las expectativas del mercado sobre el momento y la magnitud de futuros recortes de tipos. Una multitud de banqueros centrales están hablando sobre el tema, con un hilo conductor común: se necesitará más que un solo dato para asegurar que la inflación está bajo control y que el ciclo de flexibilización monetaria puede comenzar a finales de este año o principios del próximo", comenta Catherine Reichlin, responsable de análisis de Mirabaud Group.

Asimismo, el dinamismo de la economía estadounidense es más robusto que la resiliencia que muestra la economía del Viejo Continente. "La brecha de producción es probablemente negativa en la zona euro, y la economía no ha crecido durante la mayor parte de los dos últimos años (lo contrario que en EEUU). El crecimiento del crédito es extremadamente débil, lo que sugiere que la política del BCE está restringiendo la actividad", explica Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional en J. Safra Sarasin Sustainable AM.

El movimiento del BCE este jueves no será el último que haga en el año, y ahora el mercado especula que se produzcan entre una o dos bajadas más a lo largo del año en función de los datos que se vayan conociendo de crecimiento e inflación. Si la Fed baja los tipos, el BCE le irá a la zaga al continuar el ciclo de bajadas. Si Estados Unidos mantiene el coste del dinero estable hay riesgo de que la inflación europea vuelva a repuntar como consecuencia de la devaluación del euro.

Además, en año electoral en Estados Unidos no es descartable una potencial victoria de Donald Trump que desate, de nuevo, una guerra comercial con China. "La propensión de Trump a iniciar una dura guerra comercial podría reavivar la inflación y nuevas subidas de tipos. Esto podría seguir siendo argumento de campaña, ser utilizado como postura de negociación, así como Trump podría no conseguir una victoria tanto para la presidencia como para el Congreso necesaria para implementarla. En la actualidad, este escenario no puede descartarse por completo y podría acabar afectando a la capacidad del BCE para proseguir su ciclo de recorte de tipos y a la dinámica del mercado bursátil europeo", añade François Raynaud, gestor de Edmond de Rothschild AM.

Alivio para hipotecados y estímulo para la bolsa

¿Qué supone esto para la economía real? Tipos de interés más bajos significan un menor coste financiero para las empresas y una menor carga para los endeudados. El mercado ya da por hecho que el BCE reducirá el coste del dinero este jueves, como muestra la evolución del índice hipotecario euríbor en las últimas semanas o la buena marcha de las bolsas europeas en un contexto de mejora económica. El euríbor tocó máximos de los últimos seis años en octubre al alcanzar un 4,16%. La previsión de bajada de tipos ha hecho que el índice hipotecario cerrase en mayo en el 3,68%.

El Ibex 35 se revaloriza un 11,7% y el Euro Stoxx 50 avanza un 9,55%. Los grandes damnificados en las bolsas podrían ser los bancos que este martes cayeron con fuerza después de las espectaculares subidas que se anotan en lo que va de año. Banco Sabadell sube un 70,5%, Unicaja un 50,6%, Caixabank un 46,7%, Bankinter un 37%, Banco Santander un 28% y BBVA un 19,18%. "La incertidumbre que rodea a la hoja de ruta del BCE está afectando a los bancos. Estas entidades dependen de que los tipos de interés se sigan ubicando en niveles relativamente altos para poder intermediar la curva de tipos y aumentar su margen de intereses, por lo que un rally de bajadas de tipos en 2025 impactaría directamente en su cuenta de resultados", apunta Javier Cabrera, analista de XTB.