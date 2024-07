Y tú, ¿tienes tu casa en orden?

El mundo del venture capital y el M&A es vertiginoso, pero esto no impide que los inversores y compradores dediquen tiempo a analizar meticulosamente su próxima operación, especialmente teniendo en cuenta el contexto macroeconómico actual. En este escenario, la due diligence emerge como un escudo del inversor. En un entorno donde las decisiones se toman con rapidez y precisión, la organización interna de "nuestra casa" juega un papel crucial.

La due diligence es un proceso exhaustivo de investigación y análisis que inversores y compradores llevan a cabo antes de realizar una inversión o compra de una empresa. Este proceso incluye la evaluación de aspectos financieros, operativos y legales de una empresa. El objetivo es tener una visión integral del negocio y sus riesgos así como detectar potenciales contingencias que pudieran generar responsabilidades económicas, para evaluar cuán arriesgada es la inversión.

Para ello, el inversor o comprador hará llegar a la empresa un listado o checklist con la documentación e información necesaria para la revisión, que incluirá aspectos financieros y contables (contratos de deuda, balances diversos etc.), fiscales (declaraciones tributarias) legales (pactos de socios, propiedad intelectual, contratos comerciales, seguros, etc.), aspectos laborales, KPIs, etc.

Cuando una due diligence revela problemas significativos o riesgos no mitigables, no solo afectará a los tiempos de la operación causando retrasos, sino que puede impactar negativamente en sus condiciones económicas. Los inversores o compradores podrían solicitar ajustes en los términos, como una reducción en la valoración de la empresa o mayores garantías, para proteger su inversión.

Maxima oportunidades

La due diligence no es solo una formalidad, es un mecanismo para mitigar riesgos y maximizar oportunidades ya que puede significar la diferencia entre una inversión fructífera y un desastre financiero. En un entorno empresarial competitivo y cambiante, tener una casa bien ordenada no solo garantiza más seguridad, sino que también abre las puertas a futuras inversiones estratégicas y al crecimiento sostenido.

Por ello, es importante prepararse para una due diligence antes de que nos pidan toda la información, evitando así sorpresas o situaciones delicadas. Y tú, ¿tienes tu casa en orden?