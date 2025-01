La salud mental del CEO: la inversión más importante para tu empresa

Emprender es uno de los actos de fe más significativos y enriquecedores que puede realizar el ser humano. Ya sea por necesidad o por elección, el emprendimiento representa una oportunidad para crecer, aprender y convertirte en una persona más resiliente. Como en cualquier aventura, a veces se alcanza el éxito y otras veces no. La realidad es que estamos acostumbrados a escuchar solo una parte de esta narrativa. Los podcasts y entrevistas suelen destacar historias de éxito: fundadores y CEOs que, tras superar múltiples obstáculos, logran facturar millones. Son relatos inspiradores que demuestran que, con determinación y esfuerzo, las metas pueden alcanzarse, aunque estos casos, por desgracia, no son los más frecuentes.

Sin embargo, hay un elemento común en todas estas historias. Un elemento capaz de convertirse en la peor competencia que un emprendedor pueda tener: su salud mental. Descuidar la salud mental mientras se emprende puede convertirse en el peor socio de este viaje. Por lo que ser consciente de ello y actuar sabiendo la importancia de conservar el bienestar psicológico y emocional, será clave para conseguir las metas propuestas.

En mis ocho años como psicólogo clínico, he trabajado con numerosos emprendedores que presentaban síntomas relacionados principalmente con el estrés prolongado, así como altos niveles de ansiedad y bajo estado de ánimo. Sin embargo, muchos de ellos, al decidir buscar apoyo, no solo lograron preservar sus negocios, sino también fortalecer su bienestar personal y profesional. Este fenómeno no es exclusivo de mi experiencia clínica. Un estudio de la Universidad de Berkeley indica que el 63% de los CEOs padecen burnout. Esto significa que más de la mitad de las personas al frente de una empresa, sin importar su tamaño, enfrentan retos relacionados con su salud mental que pueden superarse con las herramientas y el acompañamiento adecuados.

Desde que fundé Mentelem, un software diseñado para mejorar el bienestar psicológico y emocional en las empresas, insisto en una verdad esencial: sin salud mental, todo lo demás pasa a un segundo plano. Puedes contar con el producto más innovador o el servicio más disruptivo, pero si no estás emocionalmente regulado, la probabilidad de que tanto tú como tu empresa no prosperen, es alta.

Mi recomendación para otros emprendedores es imaginar su proyecto como un viaje en coche. El cuidado físico, mental y emocional es comparable al mantenimiento de un vehículo. Si tu objetivo es llegar a un hito específico, asegúrate de tener suficiente gasolina, revisar la presión de las ruedas, cambiar el aceite y no escatimar en medidas de seguridad. Si alcanzas tu destino, será porque el coche estaba en condiciones de hacerlo. Ese coche simboliza cada área de tu vida personal a la que le prestas el tiempo adecuado y por tanto, te permite avanzar. Bloquea el tiempo para estas áreas y no dejes que cualquier otra tarea interceda en ella.

La salud mental no es un lujo, es una inversión. Y como emprendedores, es nuestra responsabilidad priorizarla para asegurar que podamos liderar nuestras empresas hacia el éxito de una forma sostenible y prolongada.