'Seedless', no hay otra

La primavera se acerca y es probable que en breve, como viene ocurriendo los últimos años, se reproduzcan los debates que hablan sobre el conflicto entre citricultores y los ganaderos-apicultores. Llegado el momento de regular la polinización cruzada que se produce en los cítricos por efecto de las abejas (me refiero al ganado local y al trashumante), igual se repiten ahora las soluciones imaginativas, las alternativas intervencionistas al acuerdo para alejar las colmenas a 4 km. de las plantaciones citrícolas durante su floración. Confío en que, por el bien de todos, no sea así y se sepa ponderar la importancia objetiva de una y otra actividad. El mercado, insisto ahora como lo vengo haciendo desde siempre, reclama clementinas y mandarinas sin semillas y todo lo que sea ir en sentido contrario será un paso atrás del que nos arrepentiremos

Así lo trasladamos desde el CGC al propio conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, el pasado 18 de febrero. Sabemos que la medida, que el antiguo decreto hoy acuerdo del Consell contra la polinización cruzada, es singular, que no cuenta con ejemplos con los que compararse y que se renueva año a año. Pero es que el caso de la Comunitat es también excepcional: lo es por la parcelación y el minifundismo reinante y lo es dado el particular peso de nuestra citricultura en la comercialización de clementinas y mandarinas híbridas. No podemos permitirnos el lujo de traicionar a un sector que acapara casi el 70% de la superficie nacional y es el primer comercializador mundial de mandarinas y clementinas en fresco .

La clave de su éxito es triple: son ‘easy peelers’ (fáciles de pelar), ‘sweet’ (dulces) y son ‘seedless’ (sin semillas). Si en gran medida esto es así, si la oferta valenciana y española ha sido y es referente para el resto de potencias citrícolas -que igualmente buscan a toda costa evitar las pepitas en los frutos que tanto rechaza el consumidor- es porque hemos sabido preservar las medidas contra la temida ‘pinyolà’, que por algo se conoce el fenómeno en su término en valenciano. Que así siga, es más, en lugar de revisar y renovar, mejor sería regular definitivamente esta medida. Pese a mantener el alejamiento de colmenas, durante las dos últimas campañas hemos sufrimos una presencia inusualmente alta de semillas. ¿Qué hubiera ocurrido de no haber renovado la medida?.

Los experimentos, mejor con gasesosa pero las causas de este fenómeno bien merecería la pena que fueran estudiadas por el IVIA.