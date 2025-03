Tierras raras, innovación o ecología, ¿compatibles?

Hablar de tierras raras suena a ciencia ficción, pero en realidad son los minerales que hacen posible que nuestro mundo moderno siga girando. Sin ellos, no habría smartphones, coches eléctricos, aerogeneradores, ni dispositivos médicos avanzados. Y aunque su nombre pueda sugerir lo contrario, de raras tienen poco: España es un país rico en tierras raras y litio, con importantes yacimientos en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Sin embargo, aquí no extraemos nada. Dependemos completamente de importaciones de países como China, que domina el mercado con mano de hierro. Y esto, en términos estratégicos, es un lujo que no nos podemos permitir.

Porque no se trata solo de que queramos un iPhone nuevo cada dos años. La medicina de vanguardia, que nos alarga la vida y mejora su calidad, también necesita de estos minerales. La energía renovable, la gran apuesta del futuro, requiere cantidades ingentes de ellos. No extraerlos significa abdicar en terceros la soberanía tecnológica y energética. Y en un mundo donde la geopolítica de los recursos es cada vez más tensa, esa dependencia es un riesgo enorme.

Pero claro, aquí viene la otra cara de la moneda: el impacto ecológico y paisajístico. Extraer tierras raras no es como recoger setas. Requiere grandes movimientos de tierra, puede generar residuos contaminantes y modificar el entorno de manera significativa. En un país donde el turismo y la biodiversidad son activos clave, no podemos permitirnos replicar los desastres ecológicos de otras épocas o de otras regiones del mundo.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y seguimos importando sin mirar el coste ambiental que supone en otros países? No parece una solución muy ética. Lo que necesitamos es una minería responsable, basada en las mejores tecnologías disponibles, con planes de restauración ambiental eficaces y con una supervisión estricta. La clave está en hacerlo bien, en minimizar el impacto y maximizar el beneficio.

Es necesario más que nunca encontrar un equilibrio. Existen técnicas de extracción menos agresivas, normativas ambientales estrictas y avances tecnológicos que permiten reducir el impacto. Además, la reforestación y restauración de los espacios explotados deben ser una obligación, no una opción. La industria minera del futuro no puede ser la del pasado. Si España apuesta por una minería verde, podría no solo garantizar su autosuficiencia, sino convertirse en un referente mundial. Dejemos de ver esto como una amenaza y empecemos a verlo como una oportunidad para innovar y liderar con responsabilidad.

Porque la realidad es que el "no a la minería" es un privilegio de quienes ya tienen cubiertas todas sus necesidades tecnológicas y energéticas. Si queremos seguir avanzando como país, si queremos garantizar nuestra competitividad y sostenibilidad, tenemos que apostar por nuestros propios recursos. España tiene la oportunidad de ser líder en minería sostenible y en el aprovechamiento responsable de las tierras raras. No hacerlo es, sencillamente, desperdiciar una oportunidad de oro o, mejor dicho, de neodimio, disprosio y litio.