Todo por hacer

La comisión de investigación del Senado sobre la dana está escuchando los análisis de los expertos para esclarecer las circunstancias que influyeron en la catástrofe y la gestión necesaria para la recuperación y prevención de futuras riadas. Mi comparecencia obligada en la Cámara Alta dio voz también a los agricultores y ganaderos quienes, por la solidaridad mostrada, los daños sufridos y el desamparo al que se nos somete, tenemos mucho que decir. No soy partidario en estos momentos de politizar los errores ante una tragedia de esta magnitud, imposible de digerir por cualquier autonomía a la que le hubiera ocurrido y que requería con carácter inmediato la implicación del Estado, con todos sus recursos, para garantizar la seguridad de la población y empezar la reconstrucción con la máxima celeridad. El mejor tributo que se puede rendir a las víctimas es aprender de lo ocurrido y actuar en consecuencia, garantizando la recuperación más rápida, eficaz y preventiva que recomiendan los mejores expertos en políticas hídricas ante las dana, gotas frías, tormentas o como quieran llamar, que se suceden y sucederán en el Mediterráneo.

No es momento de crispación, sino de escuchar, colaborar y compensar a todos los afectados, teniendo clara la voluntad, tal como solicitó el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, en Valencia, frente al ministro Luis Planas, de que las infraestructuras hidráulicas son esenciales, no solo en Valencia sino en toda la cuenca mediterránea. Hay que reparar infraestructuras dañadas como los embalses de Forata y Buseo, el pantanillo de Llombai, el barranco del Poyo y todos sus afluentes. Hay que construir las infraestructuras que señalan los expertos, como presas, azudes y autopistas del agua para dar riego de apoyo al interior, fijar población rural y prevenir incendios. Y hay que acometer una mayor limpieza de los cauces y barrancos para minimizar daños en el futuro. No es aceptable que, cinco meses después de la dana, en el campo queda casi todo por hacer. Es hora de ampliar las ayudas a todos los agricultores (sin discriminaciones ni trabas burocráticas), de arreglar las infraestructuras y explotaciones pendientes (o permitir a los propietarios que se las arreglen con el pago de la peritación de Tragsa) y de expropiar las parcelas arrasadas junto a los cauces (mucho más barato e inteligente que restaurarlas para volver a ser pasto de riadas). Esa es la política que necesitamos.