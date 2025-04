Las bolsas asiáticas reaccionan de forma dispar a los aranceles a China del 104%

La guerra comercial entre Estados Unidos y China vivió este miércoles un nuevo episodio de alta tensión. La administración Trump activó un paquete arancelario que eleva al 104% el gravamen total sobre los productos chinos. Una medida sin precedentes, que agrava el pulso entre las dos potencias económicas y deja en el aire cualquier posibilidad de distensión a corto plazo.

Washington ya había fijado un arancel del 54%, pero amenazó con sumar otro 50% si Pekín no retiraba su propia subida del 34%. Al no ceder, la respuesta llegó con fuerza: desde hoy, el total aplicado a las importaciones chinas se dispara al 104%. China, por su parte, ha advertido que tomará contramedidas, manteniendo vivo el enfrentamiento.

Los mercados asiáticos no tardaron en reaccionar, pero lo hicieron de forma dispar. En Tokio, el índice Nikkei 225 se desplomó un 5%, borrando las ganancias del día anterior y arrastrado por la caída de Wall Street. El retroceso golpeó especialmente a los grandes nombres tecnológicos, como Advantest (-9%) o SoftBank (-6%), afectados por el temor a una ralentización económica global y la apreciación del yen, que penaliza a los exportadores nipones.

En cambio, el parqué chino mostró mayor resistencia. El índice de Shanghái llegó a cotizar con subidas cercanas al 1% durante la jornada, mientras el CSI 300 avanzaba un 0,3%. Aunque Hong Kong cayó un 0,8%, la contención del impacto en China continental tiene explicación: el apoyo directo del Estado.

El Gobierno de Pekín no solo ha prometido sostener su mercado financiero, sino que ha movilizado fondos públicos y alentado la recompra de acciones por parte de empresas cotizadas. Grandes holdings estatales, como Central Huijin, incrementaron su exposición bursátil, y sectores como los semiconductores y la inteligencia artificial vivieron repuntes destacados, con subidas del 5% y 2,7%, respectivamente.

“El primer campo de batalla real de esta guerra arancelaria son los mercados financieros”, apuntó Ting Lu, economista jefe para China de Nomura. En su opinión, lo peor podría estar aún por llegar, aunque Pekín parece decidida a reforzar su autarquía tecnológica. De hecho, firmas como SMIC —el gigante chino de chips— repuntaron hasta un 11% en la bolsa de Hong Kong.

Otros mercados de la región, sin el colchón del respaldo estatal, sufrieron caídas pronunciadas. El índice Taiex de Taiwán se desplomó un 3%, y en Singapur, el Straits Times registró un desplome del 2,5%.

A la espera de nuevas represalias o de un improbable giro diplomático, los analistas prevén semanas de alta volatilidad. Pekín no da señales de ceder, y Washington endurece su postura. Como señaló Gao Le, asesor de Galaxy Securities: “Los 5.000 años de historia de China nos dicen que lo que no se consigue en el campo de batalla, no se asegura en la mesa de negociación”