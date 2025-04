Los aranceles de EE UU se ceban con las bodegas catalanas mientras las de Requena apuestan más por Europa

Los aranceles de Estados Unidos ponen en vilo al sector del cava español, aunque no a todas las bodegas. La industria del espumoso se juega alrededor de 17 millones de botellas con las barreras proteccionistas de Estados Unidos, que es el tercer mercado más importante para el sector a nivel mundial, solamente por detrás de España y Bélgica y que representa alrededor del 8,5% de las exportaciones totales. La guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump se cebará sobre todo con el cava catalán (con grandes firmas como Freixenet, Codorniu o Juvé Camps, entre otras), mientras que las empresas de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena -de la que forman parte siete bodegas- sufrirán menos porque sus ventas exteriores se dirigen hacia otros países, sobre todo de Europa.

Según Fernando Medina, viticultor de Requena y voz valenciana en el Consejo de Regulador de la Denominación de Origen del Cava -con sede en Vilafranca del Penedès y controlada por entidades y productores de Cataluña- la "exposición comercial" de las compañías valencianas en el mercado estadounidense es "reducida". Con todo, reconoce que "se pierde una oportunidad para crecer y si otras bodegas no venden allí lo intentarán en nuestras zonas preferentes", explica Medina tras conocer la decisión del presidente de EE UU en su guerra comercial contra el resto del mundo.

Más competencia

Las bodegas que forman parte de la mencionada agrupación de productores de cava de Requena son Bodegas Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria. Las mercantiles integradas en la citada patronal amparadas por la DO Cava superan ya la barrera de los trece millones anuales en estas últimas campañas, caracterizadas por la sequía. Su principal mercado en España y en el exterior, en Bélgica.

Instalaciones de una bodega de Requena. / Levante-EMV

"Más competencia" es lo que van a tener las empresas elaboradoras de cava de Requena porque la pérdida de Estados Unidos, destaca el representante valenciano en el consejo regulador de la DO Cava. Entre el 60% y el 70% de la cifra de negocio exterior de los bodegueros de cava de Requena se dirige a países del viejo continente. El segundo mercado exterior, aunque a mucha distancia se encuentran Japón, Ucrania, Rusia y Corea, entre otros estados.

"Impacto importante"

"El impacto (de los aranceles de EE UU) será importante", ha reconocido el presidente del consejo regulador de la DO, Javier Pagés. Las bodegas de la DO Cava redujeron sus ventas un 13,4% en 2024, hasta los 218 millones de botellas, mientras esperan con preocupación el impacto que puedan tener los futuros aranceles en las ventas vitivinícolas. El conjunto de la DO Cava vendió el pasado año casi 20 millones de botellas menos que en el 2023, aunque la caída en facturación es inferior, del 4,2%, hasta los 2.270 millones de euros.