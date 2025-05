La Comunitat Valenciana gana 8.500 trabajadores autónomos en 2024

La Comunitat Valenciana cerró el año con 375.738 personas dadas de alta en el régimen de trabajadores autónomos RETA, la cuarta autonomía en número absoluto. El crecimiento neto de este colectivo en 2024 fue de 8.588 personas, porque en ese mismo periodo se registraron más de 72.000 bajas y 81.500 altas. Es decir, la rotación "es altísima, y buena parte de las nuevas actividades nacen para desaparecer en menos de 18 meses. La estacionalidad, los ingresos bajos y la falta de consolidación dibujan un modelo que crece por inercia, pero sin políticas públicas que lo sostengan", según afirma la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de la Comunitat Valenciana (UATAE) en el informe que ha presentado hoy en València sobre la situación de este colectivo.

El sector servicios concentra al 77 % del colectivo, muy por encima de la media nacional, y dentro de él destacan subsectores como las comunicaciones, el entretenimiento y el alojamiento turístico. Pero el comercio, uno de los pilares tradicionales del autoempleo, ha perdido más de 4.300 afiliaciones desde 2020, una tendencia que "exige respuesta", por ello desde UATAE “reclamamos un Pacto Autonómico por el pequeño comercio, liderado por la Generalitat”, según ha informado en un comunicado la Unió Llauradora. Y es que UATAE, como esta última, está vinculada con la Unión de Uniones.

El perfil del colectivo también ha cambiado. Hoy las mujeres representan el 37,2 % de las personas autónomas, pero fueron responsables del 45 % del crecimiento total en 2024. Y dentro de este grupo, las mujeres migrantes están impulsando buena parte del autoempleo. Son ellas, "en sectores feminizados y precarizados, quienes levantan el tejido productivo en condiciones de desigualdad. Y lo hacen solas, sin red, sin acompañamiento institucional y con una doble discriminación: por ser mujeres y por ser autónomas".

También destaca el peso de las personas migrantes, que ya suponen el 19 % del colectivo. De hecho, por cada persona española que se dio de alta en 2024, lo hicieron 14 personas migrantes. Pero según UATAE “seguimos sin una estrategia pública para su inclusión y consolidación en el trabajo autónomo. Es hora de reconocer que son una parte esencial de nuestro tejido productivo”.

Además, el 86,6 % de las personas autónomas no tiene asalariados. Cerca de 800 personas dejaron de tener empleados en 2024. El paso de autónomo individual a contratar es una travesía sin acompañamiento. Por eso desde UATAE se solicita una Estrategia Autonómica para el Trabajo Autónomo que aborde con seriedad el crecimiento y la estabilidad del colectivo.

El informe también revela otra fragilidad estructural: la antigüedad media de los proyectos autónomos es de solo 6,4 años. Muchos no pasan de los tres primeros. El sistema favorece las altas, pero no garantiza continuidad ni consolidación. A esto se suma el problema del relevo generacional: más del 40 % del colectivo tiene más de 50 años, mientras que el tramo de 26 a 45 años ha caído por debajo de la media nacional. Por eso proponemos un Pacto Autonómico por el Trabajo Autónomo Sénior, que proteja a quienes no pueden jubilarse y facilite la entrada de nuevas generaciones.

Más del 40 % del colectivo gana menos que el salario mínimo, y el 86 % no supera los 1.426 euros mensuales. Las mujeres, como siempre, concentran los ingresos más bajos. Trabajar por cuenta propia no garantiza poder vivir dignamente. Esto se traduce en situaciones como la pluriactividad: más de 26.000 personas en la Comunitat trabajan por cuenta ajena y a la vez por cuenta propia para poder llegar a fin de mes.