Reinvéntate gratis: la formación que está preparando a las pymes para liderar el futuro digital

Digitalización: la ventaja que ya marca la diferencia

La revolución tecnológica no da tregua. Las empresas que no integran la digitalización pierden terreno, y los profesionales que no se adaptan quedan rezagados. En este contexto, Femxa ofrece una formación gratuita que prepara a las pymes para afrontar el cambio con éxito.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

La digitalización no se aprende en los libros: se vive, se practica y se lidera

Formación en dos ejes esenciales para el futuro

Las dos rutas formativas —Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio— ofrecen una combinación equilibrada entre tecnología y estrategia. Ambas incluyen diploma Femxa y título certificado por la Universidad Nebrija (6 ECTS).

Aprender a tu ritmo es posible cuando la formación se adapta a ti, y no al revés

El formato mixto, con clases virtuales en directo y parte online autogestionada, permite estudiar sin interrumpir la actividad laboral. Está pensado para trabajadores, , autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados sin detener su actividad profesional.

El curso de IA y Big Data enseña a aplicar tecnologías emergentes para mejorar la competitividad de las pymes / Freepick / LEVANTE EMV

Inteligencia Artificial y Big Data: aprende a tomar decisiones inteligentes

El curso de IA y Big Data capacita para utilizar herramientas digitales avanzadas, automatizar tareas y extraer valor real de los datos. Los alumnos desarrollan competencias para transformar la información en decisiones estratégicas y ventajas competitivas.

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Con un diploma Femxa y un título acreditado por Nebrija, esta formación te posiciona como un perfil clave en la transformación digital.

Liderazgo y gestión del cambio: cómo guiar la transformación

El liderazgo digital implica más que dominar tecnología. Este itinerario forma a profesionales capaces de inspirar equipos, fomentar la colaboración y promover una cultura de innovación.

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LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

La digitalización necesita líderes humanos, no solo expertos en software

El curso de Liderazgo y Gestión del Cambio pone el foco en las personas, la innovación y la cultura colaborativa. / Freepick / LEVANTE EMV

Aprendizaje a tu medida

El modelo Femxa se basa en la autonomía del alumno, que puede formarse desde cualquier dispositivo y sin trámites burocráticos. La formación está acompañada por tutores y soporte continuo. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

Además, se puede acceder a módulos avanzados de la Universidad Nebrija, como Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) y Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS).

Formación con impacto europeo

Generación Digital PYMES es un programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation EU, que promueve la capacitación digital de los trabajadores españoles.

Cuándo puedes comenzar la formación

Los inicios son periódicos para que puedas elegir la fecha que mejor encaje. Consulta el calendario actualizado y la disponibilidad al inscribirte. La convocatoria finaliza el 13 de abril de 2026.