Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Fundación «la Caixa» y CaixaBank han impulsado múltiples iniciativas en todo el territorio para apoyar a cerca de 100 entidades sociales de toda España que facilitan y promueven el desarrollo integral y la inserción de las personas afectadas. De entre todas las iniciativas promovidas por la entidad financiera a nivel nacional destaca la jornada virtual CaixaBank Talks, en la que se ha escogido para su organización a Asindown Valencia, entidad disruptiva y líder en el campo de la inclusión, y que pertenece a la Red de la Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz.

En el encuentro digital, programado para hoy 25 de marzo a las 18 horas y que se podrá seguir por el canal Facebook de CaixaBank, se analizará en el cortometraje ‘Distintos’, comedia premiada internacionalmente, creada por Asindown y que relata el viaje de dos chicos con síndrome de Down que se organizan para acudir a un concierto de Alejandro Sanz. Esta jornada contará con la presencia de clientes de la entidad financiera y entidades sociales que colaboran con el proyecto de Acción Social.

CaixaBank, dentro de su Acción Social, canaliza a lo largo del año aportaciones económicas de la Fundación «la Caixa» para atender a necesidades sociales en todo el territorio. Gracias a ello, en 2020 se destinaron cerca de 500.000 euros a las entidades dedicadas al síndrome de Down.

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede realizar esta labor de detección de proyectos de entidades sociales locales y canalizar así parte del presupuesto de la Fundación. En 2020, el 89 % de las oficinas del banco apoyaron algún proyecto social e hicieron posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pudieran acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus programas.

Situación agravada por la pandemia

La pandemia de coronavirus ha agravado la situación de este colectivo y ha supuesto un freno a su actividad y desarrollo diario, por los riesgos que ha supuesto para su salud. Por este motivo, la Fundación «la Caixa» y CaixaBank ha lanzado, en colaboración con diversas asociaciones y entidades locales, iniciativas para multiplicar el apoyo y fomentar la inclusión de este colectivo.

En la Comunitat Valenciana. Fundación «la Caixa» y CaixaBank colaboran con proyectos de Asindown, Down Valencia, Asociació Di-Capacitat, Asociación Alicantina Síndrome de Down, Fundación Síndrome de Down de Castellón, Asociación de padres de niños con síndrome de Down de Castellón y Asociación de Discapacitados de Torrent Adisto.