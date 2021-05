La Fundación «la Caixa» en colaboración con CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han contribuido con un total de 23.000 euros para que la Fundacion Asociación Protectora de los Niños-Asilo del Niño Jesús disponga de una furgoneta Ford Transis Custom de 9 plazas para facilitar la movilidad de los niños pertenecientes al asilo.

La acción se enmarca en el programa «Fórmula Solidaria», una iniciativa de CaixaBank, que canaliza fondos de la Fundación «la Caixa» y los suma a las aportaciones de empresas y particulares con el objetivo de ayudar a que las entidades sociales dispongan de los medios materiales para seguir trabajando en beneficio de las personas y colectivos más necesitados.

La colaboración realizada en Valencia pertenece a la modalidad «Movilidad Solidaria», que pretende proporcionar vehículos sostenibles o adaptados a entidades sociales que los precisan con urgencia. CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han canalizado una aportación de la Fundación «la Caixa» y la colaboración de Grupo Montalt para facilitar a la entidad la adquisición del vehículo.

Al acto de entrega, que ha tenido lugar en las instalaciones de la sede de Autos Montalt en València, han asistido Enrique Ibor, director de área de Negocio de CaixaBank All in One Valencia; Francisco Javier Bonell, director de la Unidad de Grandes Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Cayetano Borso Di Carminati, presidente de la Fundación Asilo del Niño Jesús en Valencia; Concepción Bello, gestora comercial Auto Valencia de CaixaBank Consumer & Payment; y Bartolomé Poyatos, consejero delegado de Grupo Montalt.

Enrique Ibor ha querido mostrar su satisfacción por que «la Fundación Asilo del Niño Jesús de València resulte beneficaria de este novedoso programa de Fórmula Solidaria, y poder así favorecer que los beneficiarios realicen los desplazamientos en este vehículo».

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la Fundación «la Caixa» en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales locales y canalizando una parte del presupuesto de la fundación. En 2020, llegaron a más de 6.900 entidades para poner en marcha más de 8.500 proyectos.

La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus programas. De esta forma, cada año, más de 10.000 proyectos reciben, en conjunto, cerca de 45 millones de euros de la Fundación «la Caixa» en favor de más de 8.000 entidades sociales de todo el país. Se trata, mayoritariamente, de proyectos que aportan soluciones en el ámbito de la enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el envejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la covid-19, la Fundación «la Caixa» ha destinado, a través de CaixaBank, 9,6 millones de euros a 1.700 proyectos relacionados