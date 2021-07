Cuando ni tan siquiera las Administraciones Públicas impulsaban proyectos de igualdad, la consultora social Equàlitat, participació i igualtat, ya trabajaba para los ayuntamientos más punteros del territorio valenciano.

Con 10 años de experiencia y más de 500 proyectos impulsados en los últimos 5 años, Equàlitat se define por su dinamismo, creatividad y humanismo. La consultora la conforman una decena de profesionales formados en Ciencia Política, Derecho y Sociología con perfiles especializados en participación, igualdad pública y empresarial.

Su director ejecutivo, Jose L. Sahuquillo define la marca como “un equipo comprometido con que las cosas cambien y lo hagan de una manera progresiva y sin dejar a nadie atrás”. Según nos cuenta Sahuquillo “hacemos todo con mucho corazón, y siempre bajo un Know How propio que lo avalan centenares de entidades públicas y decenas de empresas de todo el territorio español”.

Equàlitat posee en su haber numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan el concedido por parte de la GVA al mejor Plan Municipal de Igualdad de Massamagrell (2015), el otorgado por la FVMP al mejor proyecto de igualdad municipal impulsado por el Ajuntament de Bellreguard (2019) y los del diario EPDA en materia de Gobierno Abierto (2018 y 2020).

Proceso de crecimiento

Relacionado con ello, la labor realizada por su director ejecutivo en la difusión y promoción de los valores de la gobernanza pública ha sido reconocida por la revista Washington COMPOL y por la The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS), que nombró a Jose L. Sahuquillo como uno de los 100 consultores más influyentes del mundo en dos ediciones consecutivas de los galardones Victory Awards celebrados en los Estados Unidos.

En la actualidad la firma valenciana está inmersa en un proceso de crecimiento empresarial y consolidación de equipo, en la que prima la calidad a la cantidad. Además de proyectos de igualdad pública y empresarial, están desarrollando proyectos de Responsabilidad Social, Gobierno Abierto, Infancia y Adolescencia o Cohesión e Inclusión Social.

Para su director una de las claves de su éxito es que “intentamos realizar nuestro trabajo de manera transversal con las diferentes entidades y siempre con la opinión y valoración de todos los agentes implicados en los diferentes proyectos; es lo que venimos diciendo de que: hacemos que las cosas pasen”.

Centrados en conseguir un futuro mejor

Equàlitat se reconfiguró de manera interna hace unos años hacia una firma con valores sociales más arraigados, y con un compromiso hacia su plantilla de mejora de su trato y calidad humana. Ello ha redundado en convertirse en una consultora de mayor proyección y mejor reputación.

Para Sahuquillo, “nunca perdemos la atención en detectar la satisfacción y el clima laboral de nuestra plantilla, son el alma y el corazón de Equàliltat; y gracias a todos y todas ellas esta firma se posiciona como referente, ya no sólo a nivel autonómico sino nacional”.

Bajo esa proyección, y siempre con la mirada puesta en un futuro mejor, Equàlitat forma parte ya del nuevo y joven tejido empresarial valenciano que viene cargado de grandes proyectos, y con muchas ganas de hacer que las cosas cambien.

Un equipo experimentado que se adapta a las circunstancias particulares de cada proyecto, y que encaja a la perfección en las demandas ciudadanas y las preocupaciones de ayuntamientos y empresas.