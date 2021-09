La agencia independiente referente en marketing digital, ROI UP Group, incorpora a Lucía Helguera como perfil clave para su equipo digital. La nueva Social Media Director cuenta con más de 10 años de experiencia en coordinación de equipos, generación de contenidos, gestión de canales, monitorización y activación de campañas de Social Ads para clientes de primer nivel de ámbito nacional e internacional, tras su paso por agencias como MRM//McCann o ES3-PS21.

Entre sus principales funciones, Lucía Helguera llevará a cabo la integración de un equipo multidisciplinar y deslocalizado, con el propósito de dar una respuesta nativa a tiempo real en cualquier parte del mundo. Cabe destacar que ROI UP Group cuenta con sedes en España, Portugal, México y Colombia, desde donde sus 180 empleados de 14 nacionalidades diferentes gestionan las campañas digitales de más de 100 clientes.

Además, la nueva SM Director llevará a cabo el lanzamiento de fórmulas innovadoras en entornos sociales en base a las nuevas necesidades surgidas en periodos post-pandemia, así como la integración del entorno de Social Media en estrategias digitales transversales, con el objetivo de dar respuesta efectiva en cada fase del funnel.

En palabras de Lucía Helguera: “llego a ROI UP con muchas ganas e ilusión. El poco tiempo que llevo como Social Media Director me ha bastado para ver que cuento con un equipo que reúne el talento y la energía para hacer frente a las necesidades de nuestros clientes. Con mi llegada espero poder velar por la excelencia de nuestro servicio y continuar trabajando en estrategias notorias, innovadoras y efectivas. Siempre con el claro propósito de rentabilizar los modelos de negocio de nuestros clientes y darles un trato personalizado y experto”.

Por su parte, Vicente Sánchez Jorreto, Head of SM&PR de ROI UP Group señala que “en la compañía estamos encantados con la llegada de un perfil tan completo y con tanta experiencia como el de Lucía. Es la persona ideal para poder liderar todos los retos que nos estamos enfrentando como agencia en un entorno que está viviendo transformaciones históricas. La incorporación de Lucía es una prueba más de nuestra apuesta decidida por una comunicación transversal, intentándonos alejar de modelos estancos que no se han sabido adaptar a las nuevas necesidades que requieren nuestros clientes y sus audiencia potenciales”.