The Macallan presenta The Macallan Harmony Collection Rich Cacao, el primer lanzamiento de una edición limitada de la nueva e innovadora serie de single malt que verá a la marca avanzar en su viaje hacia el mundo de la sostenibilidad.

Inspirada en la gran conexión de The Macallan con la naturaleza desde hace casi 200 años, The Harmony Collection es una auténtica inmersión de la marca en el mundo de la sostenibilidad, que fusiona técnicas innovadoras con materiales de origen natural cuya intención es verlos renacer con un nuevo propósito.

Para crear la primera edición de esta nueva serie limitada, que tendrá lanzamientos anuales, Polly Logan, The Macallan Whisky Maker, se embarcó en un viaje único a Girona, España, donde se sumergió en el mundo del chocolate, explorando el proceso de elaboración del mismo y descubriendo sus distintivos sabores.

Para la elaboración de esta edición, Polly ha contado con la colaboración del pastelero de renombre mundial, Jordi Roca, el menor de los aclamados hermanos Roca de El Celler de Can Roca, con quiénes The Macallan mantiene una larga relación. Como parte de la creación, visitó la conocida fábrica de chocolate de Jordi, Casa Cacao, en Girona, y pasó tiempo con el maestro chocolatero Damian Allsop. A través de esta experiencia única, Polly se inspiró en la pasión, el conocimiento y la creatividad de este dúo para crear The Macallan Harmony Collection Rich Cacao, buscando las mejores barricas de roble que previamente han contenido jerez que envejecen en The Macallan Estate para identificar las notas de chocolate.

Elaborado a partir de una armoniosa combinación de barricas de roble europeo y americano, el resultado es un single malt excepcionalmente rico y complejo caracterizado por un profundo aroma de chocolate negro, que marida a la perfección con la experiencia sensorial de lujo entorno al sabor del cacao.

En homenaje a su inspiración por el chocolate, The Macallan Harmony Collection Rich Cacao se presenta en una elegante caja totalmente reciclable y biodegradable, fabricada con productos naturales extraídos del proceso de elaboración del chocolate. La caja está fabricada utilizando cáscaras desechadas de las vainas de cacao y aúna la reconocida artesanía de The Macallan con técnicas de envasado contemporáneas destinadas a minimizar los residuos.

La sostenibilidad ha sido la principal constante para The Macallan desde que comenzó en 1824 a elaborar su single malt en perfecta armonía con la espectacular naturaleza que rodea la finca de The Macallan en el condado escocés de Speyside.

Polly Logan, Whisky Maker de The Macallan, comenta: "The Macallan Harmony Collection Rich Cacao es una expresión maravillosa que une el mundo del whisky con el fascinante mundo del chocolate”.

"Trabajando en colaboración con Jordi Roca, chef reconocido como uno de los mejores y más creativos pasteleros en el mundo, y con el excepcional chocolatero Damian Allsop, me embarqué en un viaje de descubrimiento; aprendiendo de la artesanía, la pasión y la creatividad que conlleva la elaboración del chocolate”.

"Al sumergirme en este mundo, descubrí una gran sinergia entre el proceso de elaboración del whisky y del chocolate. Ambos requieren de tiempo y de una atención excepcional a los detalles, donde incluso los mínimos cambios en el proceso favorecen la aparición de diferentes aromas y sabores”.

"Para esta expresión, busqué una nota específica de chocolate en las tradicionales barricas de roble europeo que previamente han contenido jerez de The Macallan y la combiné con una nota de vainilla aportada por las barricas de roble americano sazonadas con jerez para endulzar la nota de chocolate ligeramente amarga que había encontrado. Este exquisito single malt ofrece una deliciosa experiencia de maridaje de whisky y chocolate, y la posibilidad de elevar la experiencia de The Macallan a una nueva dimensión".

En palabras de Jordi Roca “nuestra colaboración con The Macallan nos permite desafiar nuestra propia creatividad, y en este proyecto, se nos ha permitido jugar con el cacao, que es una de mis pasiones. Poder inspirar un whisky y crear una experiencia de degustación única ha sido maravilloso."

The Macallan Harmony Collection Rich Cacao tiene un PVP de 130€ y estará disponible en The Macallan Estate, The Macallan Online Boutique y en tiendas premium, bares y restaurantes de todo el mundo a partir de octubre de 2021.