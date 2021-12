Tras la inauguración de su ya icónica Plaza de las Fuentes, el centro comercial Saler, propiedad de la compañía inmobiliaria Merlin Properties, estrena por todo lo alto una nueva zona de terrazas con conceptos gastro únicos con unas increíbles vistas 360º del skyline valenciano. Saler renueva así parte de su oferta de restauración con los primeros establecimientos de Sibuya y Kamado en València y con el nuevo local de Foodoo, los cuales se suman a la llegada al centro de KFC y Starbucks.

El Grupo Sibuya, operador nacional especializado en street food japonesa y asiática, ha llegado al centro con sus dos buques insignia: el restaurante japonés Sibuya Urban Sushi Bar, el primero de València en centro comercial y su otro concepto Kamado Asian Food, donde convive la tradición culinaria de diferentes países asiáticos y que pasa a ser el primero de la Comunitat Valenciana de la marca. Ambos espacios se ubican en la primera planta del centro comercial en un local de unos 450 metros cuadrados con más de 200 de terrazas exteriores con diferentes ambientes para relajarse y disfrutar de las vistas de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Con un cuidado interiorismo pensado hasta el último detalle para que los clientes disfruten de una experiencia única, esta propuesta gastronómica está basada en una cocina de lujo al alcance de todos los bolsillos, con un resultado de lo más instagrameable.

El restaurante de cocina mediterránea Foodoo también ha abierto sus puertas en la primera planta de Saler con un establecimiento de 200 metros cuadrados más una terraza de unos 100. El espacio respira la esencia mediterránea, combinando la vegetación y los tonos neutros con materiales industriales y urbanitas. Foodoo es la opción ideal para quienes busquen una amplia carta de platos healthies como sus deliciosas ensaladas o sus increíbles sándwiches, wraps y burgers.

La oferta comercial de Saler está en continua evolución. Como muestra de ello, el centro cuenta con la incorporación a su mix de nuevos operadores como la cadena alemana de calzado Deichmann c, la marca china de lifestyle y diseño Miniso y la innovadora tienda tecnológica de Xiaomi. Además, Saler contará durante esta Navidad con una tienda, en formato pop up, de la cadena multinacional de juguetes Toys “R” Us que hará realidad los sueños de los más pequeños de la casa.