¿Es Internet seguro? ¿Estamos promoviendo buenas prácticas de su uso? Con el paso de los años se ha convertido en una de las herramientas más usadas para nuestro día a día, en especial para hacer compras online. Para promover un uso seguro y positivo de la tecnología, sobre todo en niños y jóvenes, el 8 de febrero se celebra en todo el mundo el Día de Internet Segura, una iniciativa mundial que trata de que todos mejoremos nuestros hábitos en la red y los hagamos de una forma más responsable, respetuosa y crítica.

Es por ello que desde Statos Webs, nos lleva a centrarnos en el uso que hacemos en nuestras compras online. ¿Somos responsables? ¿Leemos con detenimiento si la tienda online de la que queremos obtener productos es segura y genera confianza? Por experiencia en la creación de páginas web profesionales; así como de tiendas online, sabemos que éstas deben cumplir una serie de condiciones que las hagan seguras para los usuarios.

Y es que cada día que pasa es más frecuente realizar compras online de todo tipo, independientemente de si son fechas importantes desde el punto de vista comercial (Navidad, Black Friday, etc.) o no. Sin embargo, hay ciberdelincuentes que se aprovechan del auge de las tienda online y del desconocimiento de muchas personas nuevas en las compras por Internet para robar, tanto dinero como datos. Y es este es uno de los puntos que más debemos recalcar a nuestros jóvenes ya que ellos se inician desde muy temprana edad en este tipo de prácticas sin pensar en todos los peligros que puede haber detrás de confiar nuestra tarjeta en alguna tienda online. ¿Sabemos hacer compras seguras por Internet?

Haz uso de una red Wi-Fi o conexión segura

¿Planeas hacer tus compras de forma distendida en un lugar público como cafeterías, parques, centros comerciales o locutorios? Mala idea. Nunca se sabe qué personas pueden estar accediendo a esa red paralelamente y con qué propósitos, por lo que no son redes seguras. En caso de imperiosa necesidad es mejor hacer uso de la red de datos móviles para evitar ataques fraudulentos o robos.

Haz tus compras en comercios electrónicos de confianza y oficiales

A menudo los compradores se dejan guiar por “productos chollo” llegando así a eCommerce de dudosa fiabilidad. Lo mejor es mantenerse alejado de este tipo de sitios en los que los precios son extremadamente más baratos que sus competidores. Este tipo de prácticas ya hace pensar que hay gato encerrado. Así pues, mucho cuidado con comprar por Internet en sitios extraños donde se vean ofertas irresistibles ya que suelen ser ganchos fraudulentos dispuestos a llevar a cabo una copia de la tarjeta de crédito y que, posteriormente, el usuario se encuentre con cargos extraños que no ha realizado. Además es muy importante comprobar también que la url del sitio coincide con el nombre de la web y comienza por https.

Mantén tu equipo o dispositivo actualizado

Muchas veces los usuarios no actualizan por miedo a que se desactualicen las configuraciones o las herramientas dejen de funcionar, pero es imprescindible actualizar por seguridad. Por ese motivo aconsejamos mantener los equipos actualizados para evitar que los ciberdelincuentes puedan sustraer datos o dinero. Por tanto, para comprar por Internet de forma segura debemos asegurarnos que en el dispositivo no tenemos ningún tipo de malware.

Evita el phishing usando la cabeza

Cada día que pasa los anuncios invaden los correos electrónicos en forma de landing page y anuncios display en diferentes páginas web, a pesar de estar apuntados a listas o contar con sistemas de antispam. Muchos de estos anuncios, sin embargo, no son reales y al hacer clic en ellos es posible caer en una estafa o sustracción de datos bancarios al creer estar comprando algo que en realidad nunca va a llegar. Es muy importante mantenerse alerta en todo momento para comprar por Internet de forma segura.

A lo largo del año, hay ciberdelincuentes o, en este caso, phishers que envían constantemente landing pages con ofertas increíbles que al hacer clic nos transportan a una página web que puede aparentar ser correcta gracias al minucioso diseño. En ellas habitúan a pedir datos bancarios para realizar una compra que no existe. ¡Mucho cuidado con las ofertas “demasiado buenas”!

Identifica los textos legales y devoluciones

Por ley, todas las páginas web y comercios electrónicos deben contar con textos legales donde digan, entre otras cosas, qué se hace con los datos cuando se accede a la misma, cuando se realiza una compra o cuando se envía un formulario de contacto. Esta información se puede usar para la analítica web, análisis de comportamiento del usuario en la navegación, envíos comerciales, ampliar la base de datos de la empresa, etc. Si no ves dichos textos legales entonces es mejor no realizar la compra. Para comprar por Internet de forma segura es necesario revisar primero que la política de privacidad y de devoluciones, entre otros textos legales, se encuentran visibles (normalmente en el footer o pie de página).

¿Qué datos son necesarios para comprar por Internet?

¿Qué datos son necesarios y cuáles son prescindibles? Si cuando el usuario realiza una compra le piden un dato personal como el nombre de un familiar, el lugar de nacimiento o su estado civil lo más probables es que estén recopilando información para poder venderla a empresas que realizan ventas comerciales muy segmentadas o, directamente, el usuario está siendo objeto de un engaño. Para comprar por Internet de forma segura tan sólo es necesario dar a conocer el nombre y apellidos, dirección postal donde ha de llegar el pedido y los datos bancarios para realizar la compra. Más allá de ello deberás saber qué estás comprando y preguntarte si el dato personal que te están pidiendo es necesario o no.

Revisa los movimientos de la tarjeta

Una vez realizada la compra online es preciso revisar inmediatamente después si todos los cargos de la cuenta son conocidos y correctos. De esta forma el usuario se asegura que el sitio es fiable para realizar futuras compras. A pesar de todo es importante que el usuario entienda que, en ocasiones, el eCommerce que a priori es seguro y de confianza, puede estar hackeado por terceros y desconocerlo la propia tienda online.

*CEO y webmaster en Statos Webs, agencia de diseño y desarrollo de sitios web, marketing digital y comunicación.