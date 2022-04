La empresa valenciana Evaporalia, referente de la bioclimatización, la innovación y el ahorro energético, junto con Vértice Vertical, líder nacional en Servicios de Ingeniería en Altura, ambas del grupo empresarial INGRUPO, han decidido patrocinar la expedición Cicloalpina Valencia-Mont Blanc de dos trabajadores de Vértice Vertical. Se trata de Félix Torres (43) y Joan Sans (44), dos experimentados alpinistas, que han decidido lanzarse a esta aventura, con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte que genera cero emisiones. Ambos tienen amplia trayectoria en trabajos verticales, ya que Vértice Vertical se dedica a instalaciones de sistemas de climatización en altura.

Está previsto que durante 10 días recorran 850 km en bicicleta, atravesando Cataluña hasta llegar a los Pirineos y todo el suroeste de Francia, hasta llegar a Chamonix. Debido a la limitación de sus días disponibles, el desplazamiento hasta Ullastrell (Barcelona), será en coche. Desde allí, iniciarán el viaje con las bicicletas cargadas con todo el material necesario.

El sábado 30 de abril, comenzarán el viaje, con un recorrido aproximado de 85 km diarios, pasando por ciudades como Girona, Figueres, La Jonquera, Perpiñán, Narbona, Beziers, Montpellier, Nimes, Aviñón, Valence, Grenoble, Chambery y Chamonix. Una vez lleguen a Chamonix, en torno al día 9 de mayo, comenzarán la ascensión, que estiman en 4 días, entre ascensión y descenso. La ascensión al Mont Blanc será con esquí de travesía (3.800 metros de desnivel positivo).

Según han explicado ambos, “vamos a viajar desde España hasta Chamonix en bicicleta para subir la montaña más alta y mítica de Europa con esquís, el Mont Blanc (4.808 metros), todo ello dejando la mínima huella de carbono posible, ya que durante el viaje de 15 días no usaremos ningún tipo de medios mecánicos”. ”Sería más fácil viajar en avión, autobús, coche pero, sin duda, sería muchísimo más contaminante y no tendría ningún tipo de conciencia ecológica”, han remarcado.

En este sentido, han hecho hincapié en que su objetivo es “motivar a otras personas y concienciar a jóvenes y no tan jóvenes de que no hay límites, ya que el límite está en intentarlo. Y, si lo intentas con todas tus fuerzas, ya habrás ganado. Nosotros no tenemos dudas en intentarlo con toda nuestra energía, energía verde, limpia y sin emisiones de gases contaminantes”.

Asimismo, han destacado que “en la preparación de este proyecto llevamos trabajando mucho tiempo, buscando información, las rutas más adecuadas, refugios, material necesario, etc. Pero el esfuerzo económico también es importante y para nosotros ha sido fundamental encontrar a un patrocinador como Evaporalia”.

Por su parte, el CEO de Evaporalia, José María Puig, ha manifestado que “siempre es una satisfacción poder contribuir a favorecer el espíritu de superación personal de nuestros trabajadores, más si cabe, cuando la propuesta aspira a propósitos de concienciación medioambiental tan necesarios. Es casi imposible no querer vincularse de algún modo con el espíritu aventurero y ejemplarizante de Félix y Joan. Sin duda, es un orgullo para nosotros poder formar parte de su desafío y vamos a tratar de dar la mayor visibilidad posible a sus buenos propósitos, con los que nos sentimos plenamente identificados”.