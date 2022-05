La revista científica Cell acaba de publicar un paper de la investigadora valenciana de origen alcarreño Pilar Baldominos Flores sobre los mecanismos de defensa que presentan algunas células tumorales para sobrevivir al sistema inmune y a la inmunoterapia. El artículo, titulado Quiescent cancer cells resist T cell attack by forming an immunosuppressive niche, recoge los resultados obtenidos gracias a la tecnología pionera PADMEseq, desarrollada por Baldominos durante su doctorado con una beca de Fundación «la Caixa».

PADMEseq (Photoconversion of Areas to Determine Micro Environments) es una técnica que se combina con el uso de ratones JEDI (Just eGFP Death Inducer), desarrollados en el mismo laboratorio del Dana-Farber Cancer Institute, dirigido por la también española Judith Agudo Cantero. Tanto PADME como JEDI son nombres inspirados en «La guerra de las galaxias». «En nuestro laboratorio, el cáncer es el lado oscuro y la ciencia es la fuerza», asegura Baldominos, haciendo referencia a la popular saga concebida por el cineasta George Lucas. Combinando PADME y JEDI, se consigue marcar bajo el microscopio las regiones donde se encuentran las células que el sistema inmune no es capaz de matar para compararlas con otras regiones tumorales.

«Hemos identificado una población de células en los tumores que son capaces de resistir a la inmunoterapia y que, aunque pueda parecer que están dormidas, tienen capacidad de crecer un nuevo tumor. Gracias a nuestra técnica, sabemos que estas células resistentes están agrupadas en una especie de vecindarios hostiles y prácticamente impenetrables para las células del sistema inmune, que son las que en principio deberían matarlas. De hecho, las pocas que consiguen entrar son las más disfuncionales y juegan más a favor del tumor que en su contra», explica Baldominos.

Estos descubrimientos podrían ayudar a seleccionar mejor qué pacientes responden mejor a la inmunoterapia y sirven para seguir mejorando las terapias actuales. «Entender quiénes son los vecinos de estas células nos ayuda a saber por qué la terapia fracasa y abre nuevas vías a estudiar como poder revertirlo», añade Baldominos.

Apuesta por las nuevas generaciones

