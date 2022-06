La empresa valenciana S2 Grupo ha advertido de que con la llegada de la temporada de rebajas hay un incremento de las compras online y, en consonancia, de la actividad de la ciberdelincuencia. Ante ello, recomiendan verificar que el portal web que estamos visitando es legítimo y no hay peligro de fraude. A partir de ahí, conviene fijarse en que la dirección web empiece por https y tenga a su lado un candado cerrado. Otras medidas de seguridad que protegen los datos bancarios, son la activación del doble factor de autenticación en las aplicaciones o webs de tiendas. Es recomendable evitar las webs donde aparecen descuentos y ofertas desorbitadas, ya que suelen contener enlaces maliciosos que llevan a páginas falsas de compra. También es interesante revisar los datos de contacto, buscar opiniones de la experiencia de compra de otros usuarios, etc. Y para evitar el robo virtual de las tarjetas, es recomendable no almacenar nuestros datos de pago en los lugares que usamos más a menudo o a los que estamos suscritos.