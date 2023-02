Ser sostenibles ya no es una opción, es el presente y el futuro del turismo. Una estrategia que, no solamente requiere medidas urgentes para avanzar hacia la descarbonización, sino que además es imprescindible saber transmitir a los clientes, cuyo compromiso en este sentido es cada vez mayor. Esta es una de las conclusiones que dejó ayer la jornada organizada por ECO-ONE, start up líder en sostenibilidad hotelera en España, y Porcelanosa. Un evento que, tras las ediciones de Málaga, Mallorca y Barcelona consiguió reunir en la nueva sede de Porcelanosa, en la calle Jorge Juan de València, a los principales hoteleros de la Comunitat Valenciana.

Porcelanosa inaugura su nueva tienda en pleno centro de València La bienvenida a la IV Jornada de Sostenibilidad Hotelera estuvo a cargo de Blanca Peris, gerente de Porcelanosa València, quien destacó el papel importante que juega la sostenibilidad en esta firma castellonense. «Desde nuestros orígenes hemos apostado por la innovación a todos los niveles. Somos la primera empresa cerámica que tiene certificado de reducción de su huella de carbono, hemos firmado un contrato con Iberdrola para implantar medidas que reduzcan en un 50 % nuestro consumo de gas natural. Intentamos mejorar poco a poco con nuestros procesos productivos a nivel ecológico», aseguró Peris. La gerente recordó que Porcelanosa cuenta con un catálogo de productos ecológicos. Por su parte, Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, inauguró el acto poniendo en valor lo que supone la marca Porcelanosa para la Comunitat Valenciana. Su calidad, posicionamiento, la capacidad de asumir riesgos o su apuesta por la innovación y la investigación son algunas de las cualidades que subrayó el responsable de Turismo. «Un territorio ligado a lo que representáis como empresa es bueno para todos. En esa sinergia nos tenemos que encontrar», afirmó. Una «apuesta segura» El secretario autonómico recordó que el itinerario hacia la sostenibilidad ya está marcado. «Tenemos una Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad, un libro Blanco de Turismo, un manual para aplicar los ODS en el destino turístico. Sabemos a dónde queremos ir», compartió. Un objetivo final que, apuntó, impulsan los fondos Next Generation UE. Con todo, Colomer señaló que la hotelería y el turismo son una «apuesta segura». Con el objetivo de aunar esfuerzos y debatir sobre los planes de las empresas hoteleras en materia de sostenibilidad se dio comienzo a la mesa de debate, conducida por Zdenka Lara, cofundadora de ECO-ONE, una start-up que se creó hace a penas dos años y que ya trabaja con un centenar de hoteles. «Es un proyecto redondo. Sale ganando el hotelero, el turista y el planeta», aseguró. Porcelanosa abre la planta más automatizada de producción de piedra sinterizada y gran formato En la conversación participaron Ramir Gil, responsable del departamento de Arquitectura de Porcelanosa Grupo; Mayte García, responsable de Calidad Formación y Proyectos en la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec); Marisa Gimeno, directora de Marketing del Grupo Intur; y Javier Vallés, director general de SH Hoteles. A ellos se suman Pablo Vázquez, arquitecto jefe de Vivood; Carmen Ordovás, assistant manager del Hotel Los Ángeles; Luis Fernández, CEO y Fundador de Sweet Hotels; David Martínez, responsable de Calidad y Gestión Ambiental en Hoteles Poseidón; Alejandro Benito, director de Marketing de Servigroup Hotels; Jaime Alacreu, CEO de Serawa Hotels; Sergio Ramos, director de Alojamiento del Hotel Balneario Las Arenas; y Carlos de Selva, general manager del Hotel Primus Valencia. De sus palabras quedó ratificado el compromiso de los hoteleros valencianos con la sostenibilidad. Primero, porque creen en ello, por su propia filosofía, pero también porque confían en su rentabilidad y para ellos supone una oportunidad de crecer. En esto coincidieron los participantes, que trasladaron las medidas sostenibles que aplican. Lejos del mito, los hoteleros reconocieron que los clientes se fijan en los destinos sostenibles y son cada más exigentes al respecto. Por ello, concluyeron, hay que hacerlos participes también de su ruta hacia la sostenibilidad.