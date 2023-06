Las personas emprendedoras vienen cargadas de sueños, trabajo, ideas, iniciativa. Pero a veces todo esto no es suficiente. Invertir en un negocio es una decisión para valientes. No todo el mundo está dispuesto a asumir los posibles riesgos, que pueden ser altos si no se dan los pasos adecuados y se apuesta por negocios que no son seguros.

Es por esto que las personas emprendedoras y los inversores valoran una propuesta muy rentable que ofrezca altos márgenes de beneficio y rápido retorno de la inversión (unos dos o tres años), en un mercado con gran demanda y crecimiento exponencial. Unos requisitos que cumple al 100 % una de las franquicias más rentables en el contexto actual. Wall Street English, fundada en 1972, es líder mundial de enseñanza de inglés para adultos, un modelo de negocio probado que ya ha sido lanzado en múltiples regiones y mercados. De esta manera, trabajar con un líder del mercado en el sector del inglés, un idioma que actualmente están aprendiendo 1,4 billones de personas, supone aprovechar décadas de conocimientos operativos y de un producto y servicio de primera clase. La franquicia, el eje central Con más de cincuenta años de historia y más de tres millones de alumnos, esta escuela de inglés ofrece un servicio único totalmente flexible tanto de horarios, lugar, como de ritmo de aprendizaje a sus alumnos pudiendo aprender de forma presencial en cualquiera de sus más de 320 centros localizados en 34 países, de forma online o combinando ambas modalidades compartiendo aula con personas de todo el mundo en grupos reducidos. Wall Street English, es número uno en enseñanza de inglés en varios países como por ejemplo Francia, Italia o Portugal. Y los ejemplos de éxito son numerosos. En su medio siglo de historia se ha apostado siempre por un modelo de negocio donde la franquicia es el eje central del desarrollo de la marca. Cuenta con una red de franquiciados de más de 150 en todo el mundo, el plan de expansión en España pretende una apertura de centros escalonada en los próximos cinco años. Para el director general en España, Jordi Dalet, “un modelo de negocio implementado ya en tantos países con éxito, nos ilusiona a seguir impulsando el plan de expansión de Wall Street English en España“. En concreto, la franquicia cuenta con cinco centros en España y está preparando la inauguración de dos centros nuevos más y tiene la intención de abrir cuarenta nuevos centros en los próximos cinco años hasta alcanzar una presencia en las principales ciudades españolas de más de 150.000 habitantes. ¿Por qué invertir en la enseñanza de inglés? Desde Wall Street English explican que las proyecciones indican un crecimiento de hasta +87,9 % (CAGR) en 2029 (según datos de RESEARCHMARKET 2022) del mercado de la enseñanza de inglés. Es, por tanto, un mercado en crecimiento y con alta rentabilidad, teniendo en cuenta también que cada día este idioma se vuelve un punto clave en las relaciones internacionales y que está demostrado que existe una correlación directa entre nivel de inglés y la eficiencia laboral y salarios. Además, las razones por las que invertir con Wall Street English son claras: es un sistema de aprendizaje único y eficaz, con una inversión constante en desarrollo de productos y tecnología, Know-How con un equipo de soporte experimentado, y promete altos márgenes de beneficio y rápido retorno de la inversión (2-3 años). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wall Street English Spain (@wall_street_english_spain) Si quieres conocer más sobre las posibilidades de inversión con Wall Street English, la compañía estará presente en la gran feria de franquicias, que llega a València el próximo 8 de junio en el hotel Sercotel Sorolla Palace. Tras el éxito cosechado en las anteriores ediciones, FranquiShop vuelve a celebrar este evento por quinto año consecutivo. La feria genera un ágil punto de encuentro entre franquicias interesadas en expandir su negocio y emprendedores, empresarios e inversores en busca de un modelo de negocio bajo el que iniciar o diversificar su actividad empresarial.