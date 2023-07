La Fundación «la Caixa» ha concedido 50 nuevas becas de grado para estudiantes excelentes con escasos recursos económicos procedentes de la convocatoria de 2023. De este modo, el programa de Becas de Grado ya suma 150 beneficiarios en sus tres años de existencia.

La beca ofrece una dotación económica mensual de 600 euros que facilita la dedicación plena y a tiempo completo de sus estudios, además de ayudas para adquirir material y equipamiento informático, ayudas complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas, y un programa de acompañamiento y formación en habilidades transversales.

El valenciano Damián Oussa Vañó Fernández (Alcoi), que estudia Matemáticas e Ingeniería Civil en la Universitat Politècnica de València (UPV) desde 2021, es uno de esos 150 estudiantes que se han beneficiado de la beca.

¿Qué ha supuesto para ti poder acceder a la beca de grado de la Fundación «la Caixa»?

Un gran cambio en mi vida y en mi futuro. Mis padres no tienen una carrera universitaria y desde pequeño me han enseñado que lo más importante es esforzarte en lo que te apasiona y durante mi adolescencia mientras estaba en el instituto tenía muy claro que quería ir a la universidad. Yo me centraba en sacar buenas notas para poder entrar en la carrera de mis sueños, pero en mi cabeza iba creciendo la incertidumbre: aún con el esfuerzo, ¿me puedo permitir ir a la universidad? Recuerdo con gran cariño el día que recibí la notificación de la Fundación «la Caixa» donde me daban la enhorabuena por haber recibido la beca. Estaba con mi familia y cuando lo dije en voz alta pude ver cómo en los ojos de mis padres apareció un brillo de esperanza. Es concretamente eso lo que significa para mí esta beca, esperanza. Con la cuantía económica he podido costearme los gastos de vivir fuera de casa, pero la fundación me ha dado también la oportunidad de desarrollar conocimientos en lenguas extranjeras y aprender competencias transversales que son vitales para mi futura carrera profesional. La beca me ha cambiado la vida.

¿Por qué Matemáticas e Ingeniería Civil?

Siempre he tenido claro que me encantan las matemáticas y el medioambiental, por eso la ingeniería civil. La ingeniería civil es la ingeniería de la sociedad. En una jornada de las puestas abiertas de la UPV que fue por videollamada debido a que estaba el covid, explicaron todo lo que implicaba esta carrera y descubrí que eran personas que se ocupaban de que la sociedad funcionase: crean infraestructuras como puentes, carreteras, parques eólicos y solares, manejar el tráfico, investigación de materiales, etc. Era una carrera que me proporcionaba algo que yo necesitaba, una gran diversidad de oportunidades y es por ello que decidí estudiar ingeniería civil. Por otra parte, las matemáticas. Las matemáticas ha sido una disciplina que siempre me ha gustado y sabía que era la base de muchas ciencias. Es por esta gran razón por la que me decanté estudiarla en el doble grado, pensé que como iba a aprender a realizar cálculos muy complicados para las estructuras lo mejor sería poder conocer las bases de las mismas y así podría ver cosas que a simple vista no podría.

¿Qué gran reto profesional te propones?

Me motiva la investigación científica relacionada con nuevos materiales y energías renovables para poder introducirlas en la sociedad mediante proyectos de ingeniería civil con el objetivo de poder mejorar la vida de las personas, pero también cuidar al planeta.

¿Dónde te ves en 20 años?

El doble grado de Matemáticas e Ingeniería Civil es una combinación que me proporciona gran diversidad de salidas laborales, es por ello que no sé dónde estaré concretamente en 20 años, pero me veo siguiendo el mismo camino sobre lo que he comentado antes sobre investigación de materiales. Pero quién sabe, puede ser que en 20 años descubra un nuevo teorema matemático o sea profesor de universidad pudiendo dar charlas y conferencias, porque una de mis pasiones es hablar frente al público y poder transmitir mis conocimientos porque el saber es para todos.