La firma valenciana Equàlitat es, desde hace ya muchos años, una consultora referente en materia de políticas públicas para entidades locales. Comenzaron en 2010 trabajando en materia de igualdad de género y ahora su abanico de servicios gira en torno a diez áreas temáticas más como son el Gobierno Abierto, la Agenda 2030, la Infancia y la Juventud o la organización de eventos. Su director ejecutivo, el politólogo Jose Luis Sahuquillo, detalla con más precisión el devenir de la firma.

Desde hace ya años son una consultora de asuntos públicos referentes en el sector de los ayuntamientos, ¿cómo lo han hecho?

No hay fórmulas mágicas en esto. Le intentamos poner corazón a todo lo que hacemos bajo las «3 H» que tenemos como ADN: humildad, honestidad y honradez. Si a eso le sumas que tenemos un equipo de profesionales muy capacitados y con un alto valor añadido, las cosas ruedan solas.

Hemos visto que han ganado algunos premios referentes en el ámbito de la consultoría para el sector público. ¿Nos puede contar un poco más sobre ello?

En estos casi 15 años que llevamos en el mercado hemos conseguido premios como las nominaciones de los Victory Adwards en los Estados Unidos u otros muchos de varios medios de comunicación valencianos. Pero sin duda, los que más ilusión nos han hecho son los conseguidos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En 2019 ganamos el premio al Buen Gobierno en materia de igualdad de género por el proyecto que impulsamos para el Ajuntament de Bellreguard y este año hemos ganado el premio por el proyecto impulsado para el Ayuntamiento de Vallanca. Aún así, nuestro mejor premio es ver que las cosas van saliendo y que nuestra consolidación empresarial cada vez es más sólida.

Después de las elecciones de mayo de 2023 ha habido cambios en muchas entidades públicas valencianas. ¿Cómo valora estos cambios para Equàlitat?

Nosotros nunca hemos tenido ninguna vinculación con ningún partido. Siempre decimos que «trabajamos para las personas que gestionan los ayuntamientos, no para las formaciones políticas». Yo, personalmente, siempre me he definido como un profesional con un alto compromiso hacia los alcaldes y las alcaldesas, independientemente del signo político de su formación. Hoy en día ya hemos iniciado contactos con numerosas consellerias y algunos grandes municipios de la Comunitat Valenciana para que nos conozcan. Viendo la ilusión de los nuevos gobernantes creo que sus entidades traerán también nuevas iniciativas públicas en beneficio de todas las personas que habitamos la Comunitat Valenciana.

Hemos visto que también trabajan mucho por otras comunidades autónomas de España. ¿Nos puede contar un poco qué proyectos impulsan por esos territorios?

No sólo trabajamos en otras regiones del país, sino que también hemos trabajado en los últimos años en muchos países como son Perú, Costa Rica, México o Argentina. De aquellos viajes a Latinoamérica nos trajimos la pasión por las campañas electorales, por lo que en las últimas elecciones también pudimos coordinar y dirigir una decena de campañas electorales. Desde hace ya unos cuatro años, estamos trabajando para numerosos pueblos de Cuenca, Albacete y Toledo. Aquí nuestros esfuerzos están siendo en materia de igualdad pública (tanto interna como municipal) y en materia de comunicación institucional. También hemos trabajado para algunas localidades de Tarragona y de Murcia, donde hemos impulsado cartas de servicios para entidades públicas o procesos participativos.