Spain Film Commission ha cerrado su amplio programa anual de actividad en el mayor mercado de producción del continente europeo: Reino Unido. La acción, desarrollada en el marco del Plan Spain AVS HUB, ha tenido un doble plano. Por un lado, la participación en Focus London, evento de referencia en la industria cinematográfica internacional organizado por The Location Guide, en el que diferentes agentes implicados en la industria de los rodajes, como localizadores, productoras y empresas audiovisuales promocionan destinos como escenarios de rodaje. Por otro lado, la organización de la primera edición de Shooting in Spain dirigida específicamente al mercado británico ‘Focus on UK’.

A través de su participación en Focus London, realizada en colaboración con ICEX-Invest in Spain, Spain Film Commission ha resaltado el papel fundamental de las oficinas de rodaje y los beneficios del Plan España Hub Audiovisual para la industria internacional en territorio español, poniendo en valor el potencial de España como destino de rodajes e informando acerca de los incentivos, localizaciones y otros muchos beneficios de la industria audiovisual española. Carlos Rosado, presidente de Spain Film Commission, ha explicado que “la presencia de nuestra entidad en Focus London representa un paso relevante para seguir fortaleciendo los lazos entre la industria audiovisual española y el mercado global, con especial foco en uno de los grandes países en este sector como es el Reino Unido”. Intercambio entre instituciones y empresas españolas y británicas Aprovechando la presencia en Focus London, Spain Film Commission ha organizado, en colaboración con la British Film Commission, la primera edición del programa Shooting in Spain dirigida específicamente al mercado británico. Esta edición, subtitulada ‘Focus on UK’, continúa el trabajo de conexión con los grandes mercados internacionales iniciado en 2019 en Estados Unidos y continuado en 2022 y 2023 con acciones dirigidas a India y Australia. Antes de continuar en 2024 con nuevos proyectos en América Latina y Asia, este ha sido el momento de facilitar, por primera vez, un encuentro integral de representantes de todo el arco de la industria de los rodajes de los dos principales actores audiovisuales de Europa: España y el Reino Unido. A lo largo de dos jornadas, junto a varias films commissions de toda España, representantes de productoras, empresas de service, asociaciones, plataformas y estudios españoles se han dado a conocer a sus homólogos británicos, y han podido profundizar en aspectos como la fiscalidad, la financiación o las estrategias de responsabilidad y sostenibilidad en las que la industria británica tiene un importante desarrollo. La acción ha contado con la participación de una responsable de audiovisual en ICEX-Invest in Spain y con representantes del gobierno británico y de instituciones de referencia en dicho país, como el British Film Institute. Tal y como ha indicado Juan Manuel Guimeráns, secretario general de Spain Film Commission, “la coincidencia de intereses entre la British Film Commission y Spain Film Commission es evidente y pasa por fortalecer las relaciones industriales entre nuestros dos países, referencias indiscutibles en Europa en términos audiovisuales, para ser capaces de competir más y mejor en un mercado global. Este encuentro, que tendrá su continuación en 2024 en territorio español, servirá para ampliar la capacidad de negocio y la sostenibilidad de las empresas españolas, en coherencia con los objetivos del Plan de Recuperación”. En ambos encuentros, dentro de la delegación organizada por Spain Film Commission, han participado varios de sus socios, como Andalucía Film Commission, Castilla-La Mancha Film Commission, Catalunya Film Commission, Film Madrid, Madrid Film Office, Región de Murcia Film Commission y Valladolid Film Commission. Junto a ellos, en las jornadas ‘Shooting in Spain Focus on UK’, han intervenido también representantes de A3Media, Telefónica TBS, PROFILM, REDCAU, Meñakoz Films, Secuoya Studios, Fresco Films, Portocabo, Palma Pictures, El Ranchito y Ciudad de la Luz. Spain Film Commission mediante estas acciones en el Reino Unido reafirma su compromiso con el desarrollo y promoción del sector audiovisual español, consolidándose como entidad de referencia al servicio de todos los implicados en la industria de los rodajes en nuestro país, en especial para quienes trabajan por incrementar su dimensión internacional.