aproop! preveu incrementar un 50 % la facturació el 2024 i assolir un 3% de quota de mercat al territori valencià

aproop! Telecom està creixent i obrint mercat ràpidament al territori valencià, de manera que preveu incrementar la facturació un 50 % a finals del 2024 i assolir una quota de mercat del 3 % com a operadora de proximitat. Un creixement que s’emmarca dins l’estratègia d'expansió territorial del Grup Parlem de replicar el seu model d’èxit a Catalunya.

El Grup Parlem s'ha proposat duplicar l'EBITDA durant l'any 2024 i la seva aposta per aproop! és una de les línies estratègiques per aconseguir aquest objectiu ambiciós.

Sobre el Grup Parlem

L’origen del Grup Parlem es remunta al 2014, any en el qual es va fundar l’operadora de telecomunicacions Parlem Telecom, que actualment ofereix serveis integrals de telecomunicacions, tant per a particulars com per a empreses (Parlem Negocis), des de Catalunya i en català, amb un tracte de proximitat al client. El Grup, que està presidit per Ernest Pérez-Mas i dirigit per Xavier Capellades, cotitza a la borsa al mercat BME Growth. El 2021 va llançar aproop!! Telecom per oferir serveis de mòbil, internet i telefonia fixa de proximitat a València, Castelló i Alacant.

Parlem desenvolupa projectes d'avantguarda vinculats al 5G o la intel·ligència artificial

Amb seu al districte 22@ de Barcelona, Parlem és un grup que desenvolupa projectes d'avantguarda vinculats a camps com el 5G o la intel·ligència artificial. A més, ofereix múltiples solucions tecnològiques innovadores a mida de les necessitats de cada empresa mitjançant la línia de negoci Parlem Tech. L’objectiu a llarg termini del Grup Parlem és fomentar la implantació d'operadors regionals de proximitat a altres territoris d’Europa i de la resta de l’Estat que s'adaptin a la identitat social i cultural de cada zona.

Sobre aproop! Telecom

aproop! Telecom és una empresa de telecomunicacions de proximitat que opera al territori valencià. L'empresa ofereix una àmplia gamma de solucions de telecomunicacions, incloent internet d'alta velocitat, telefonia fixa i mòbil, i televisió digital, tant per a clients residencials com empresarials. Amb un enfocament en la proximitat, la innovació i el servei al client, aproop! Telecom s'ha convertit en alternativa a les grans companyies de telecomunicacions.