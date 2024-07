Energym Cell: tecnología “made in Valencia”

El desarrollo de sensores portátiles para medidas descentralizadas in situ es una tendencia creciente en la sociedad. Es por ello que la tecnología está evolucionando hacia medidas de tipo wearable, sensores integrados en la vida cotidiana del usuario que requieren de una interacción mínima para la toma de muestras y medida. Este hecho se alinea con la reivindicación europea “Empower people with a new generation of technologies” que aboga por mejorar la calidad de vida de todas las personas, pero que además lleva asociado un gran impacto económico gracias a la prevención y/o control de patologías y otros procesos fisiológicos a tiempo real y descentralizado.

En este contexto nace el proyecto Energym Cell del Instituto Tecnológico de la Energía, ITE, que desarrolla una biopila “para recolectar energía del sudor que impregna tejidos como camisetas deportivas y usarla en un futuro para alimentar dispositivos que incorporen IoT en el ámbito de la monitorización personal”, explica Laura García Carmona, responsable del proyecto.

Monitorización deportiva

En el caso del deporte, existen numerosas soluciones que ya se han instaurado en la sociedad. Un ejemplo reconocible del creciente aumento de este tipo de tecnología de monitorización personal en la sociedad son los relojes inteligentes para monitorización de parámetros como el ritmo cardiaco o la presión de oxígeno, parámetros clave para mejorar el rendimiento deportivo. No obstante, el acceso a información de tipo bioquímico (como por ejemplo contenido en glucosa o lactato) puede aportar un valor añadido en el seguimiento de procesos fisiológicos. En el caso de la monitorización deportiva, el sudor se posiciona como un fluido clave en la monitorización deportiva debido a su composición y carácter no invasivo en cuanto al acceso a la muestra. Concretamente en lo que se refiere a la monitorización deportiva, el sudor es un fluido de alto interés dado su carácter no invasivo y alto contenido en moléculas marcadoras de procesos fisiológicos tales como los iones, carbohidratos o el lactato.

El sudor es un fluido de alto interés dado su carácter no invasivo y alto contenido en moléculas marcadoras de procesos fisiológicos. / ED

El sudor, tiene un alto interés como fuente de información del usuario, pero además supone un potencial fuel para la generación de energía in situ. Gracias a la tecnología desarrollada en ITE con el proyecto Energym Cell, “no sólo es posible obtener información del sudor, sino también generar energía a partir de las moléculas que contiene, empleando el sudor como nueva fuente de energía para alimentar dispositivos de bajo consumo, como son los dispositivos de medida tipo wearable”, matiza Laura García Carmona.

Retos para la generación de energía ‘in situ’

Entre todas las biopilas, las biopilas para sudor basadas en lactato han demostrado ser muy prometedoras para aplicarse en la alimentación de dispositivos de bajo consumo. En esta tecnología, el mayor reto es conseguir una estabilidad operacional, tanto mecánica como bioquímica y, adicionalmente, prestaciones comparables a las tecnologías existentes en términos de potencia y resistencia mecánica. “No obstante, en aplicaciones como la monitorización deportiva, la estabilidad operacional puede reducirse en el tiempo a la escala horas/días dada la aplicación, y se priorizan aspectos como la biocompatibilidad y la estabilidad mecánica. ITE, aporta en este proyecto su experiencia en el desarrollo de materiales para electrodos, electroquímica y biotecnología para la creación de dispositivos que sean capaces de generar energía empleando sudor”, explica la responsable de Energym Cell.

De ese modo, la integración de este tipo de electrodos en prototipos cada vez más complejos contribuye a dar un paso más para mejorar la monitorización personal, respondiendo a la necesidad detectada en la sociedad de desarrollar nuevos dispositivos de monitorización y nuevas fuentes de energía capaces de alimentar los dispositivos electrónicos de nueva generación, especialmente en lo que se refiere a monitorización deportiva wearable.

Nuevas fuentes de energía capaces de alimentar los dispositivos electrónicos. / ED

Apoyo empresarial

En el desarrollo de este proyecto también participan empresas productoras textiles, de electrónica y usuarios de la monitorización. Para las empresas, explica Laura García Carmona, “hay gran interés en culminar la investigación, pues el mercado demanda cada vez más dispositivos electrónicos portables”.

En primer lugar se cuenta con la experiencia de la empresa Lurbel, donde apuestan por el desarrollo de prendas con propiedades avanzadas para alto rendimiento deportivo, ofreciendo así al deportista las máximas prestaciones técnicas. Además, están alineados con iniciativas y procedimientos respetuosos con el medio ambiente donde la tecnología desarrollada en ITE ofrece un valor añadido.

Dando un paso más de cara al prototipado, es necesario mejorar estrategias electrónicas de bajo consumo para la alimentación de dispositivos de monitorización personal. En este sentido, se cuenta con la empresa Biobee, centrada en el desarrollo de semiconductores para sistemas de monitorización de bajo consumo gracias a su circuito integrado específico de aplicación (ASIC) analógico patentado. Adicionalmente, la empresa Mysphera, aporta su experiencia en consultoría informática para guiar los desarrollos del proyecto en el contexto de la automatización y transmisión inalámbrica de datos, especialmente en el contexto de sistemas de bajo consumo.

Por su parte, la empresa Génesis EMS, interviene para aportar su experiencia en las necesidades del sector deportivo en cuanto a monitorización. La empresa se dedica a la fabricación, distribución, representación, comercialización de prendas de vestir, artículos y máquinas deportivas, equipos y productos de electroestimulación. De forma concreta la empresa ha desarrollado una EMS (electroestimulación) en forma de prenda de vestir, convirtiendo a la empresa en pionera y de mayor crecimiento en el sector de la gestión y la consultoría deportiva, y por lo tanto, un socio clave para el aumento del TRL de la tecnología.

El proyecto Energym Cell, está financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) expediente IMAMCA/2023/09.