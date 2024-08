El 26 % de los jóvenes con malestar emocional que piden ayuda acuden a profesionales de la salud

El 45,8 % de los jóvenes de entre 16 y 32 años aseguran padecer malestar emocional. De ellos, el 29,8 % deciden pedir ayuda cuando se sienten mal, pero ¿a quién acuden? Según el estudio ¿Dónde y cómo buscan ayuda los jóvenes cuando tienen malestar emocional?, del Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», el 56,8 % optan por los amigos, familiares y conocidos, y solo el 25,9 % piden ayuda a profesionales de la salud. El 16,4 % restante deciden buscar amparo por internet o en las redes sociales.

Pero pedir ayuda, ya sea a amigos, familiares o profesionales (29,8 %), no es la primera opción entre los jóvenes con malestar emocional. Preguntados por qué hacen cuando sienten este malestar emocional, el 36,6 % de los jóvenes aseguran que optan por aislarse. Buscar soluciones en internet (16,1 %), restringir la alimentación o darse atracones (14 %), o rezar (7,3 %), fueron otras de las respuestas más frecuentes.

Principales conclusiones

Estas son algunas de las principales conclusiones del artículo liderado por los investigadores David Fraguas, del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, y Antonio Perdigón, Octavio Finol, Diana Torres, Vanesa López y Sara Toledano, de la Fundación Manantial, para el Observatorio Social de la Fundación «la Caixa». El objetivo de este estudio era analizar dónde y cómo buscan ayuda los jóvenes que sufren malestar emocional, entendido como una experiencia subjetiva de sufrimiento o desazón psíquica, tal y como definen los propios autores del estudio. Para ello, un total de 4.008 personas han respondido a un cuestionario en línea; de ellas, 2.013 tenían edades comprendidas entre los 16 y los 32 años, y las restantes entre 33 y 48 años.

«De entre los factores que contribuyen a explicar que solo el 26 % de los jóvenes acuden a profesionales cuando sienten malestar emocional, destaco tres aspectos: el primero, las dificultades de acceso a la ayuda profesional, el cual no es rápido y no es fácil conocer las opciones disponibles ni el medio de acceso a ellas. El segundo, la limitada capacidad de seguimiento de la atención profesional: puede darse una duración escasa de cada consulta o el seguimiento puede ser de baja frecuencia durante las citas. El tercero es la percepción de que la ayuda profesional no será útil», declara el investigador y coautor del estudio, David Fraguas.