Muebles La Fábrica: Solidaridad de ida y vuelta tras la dana

El pasado 29 de octubre el agua llegó hasta los dos metros y 20 centímetros de altura dentro del almacén de Muebles La Fábrica, en el polígono Ciudad Mudeco de Quart de Poblet, junto a la A-3. Sus 2.400 metros cuadrados estaban repletos de material para entregar que quedó inservible. A los graves destrozos en la nave industrial, con la oficina arrasada, se sumó la pérdida de maquinaria, carros elevadores, montacargas y su flota de vehículos: un camión y dos furgonetas de reparto. “Afortunadamente, enviamos a casa a los empleados antes de que llegara el agua y las pérdidas fueron solo materiales. Somos afortunados y sabemos lo dura que ha sido la dana. Por eso en cuanto nos recuperamos hemos estado ayudando y apoyando a los damnificados que han acudido a comprarnos muebles con urgencia y grandes necesidades. Desde el primer día les hemos aplicado precios especiales, además de servicios gratuitos, y seguiremos haciéndolo mientras haga falta”. Así lo explica Loli Díaz, directora comercial de Muebles la Fábrica Valencia.

“Nos hemos podido recuperar en tiempo récord. Hasta dos días después de la riada no pudimos ni acceder al almacén pero solo dos semanas después estábamos entregando muebles y artículos de decoración a los clientes”, cuenta Loli Díaz. “En ese momento recibimos una solidaridad y ayuda imprescindible para recuperarnos: de empleados, proveedores, amigos y también voluntarios. Queremos devolver ese apoyo que recibimos. Vino gente a ayudar de sol a sol. Lógicamente la mayoría de apoyo popular se desplazó a las poblaciones, pero también aquí al polígono vino gente a echar una mano. De hecho, a los dos voluntarios que más tiempo nos acompañaron los contratamos y se han quedado como empleados. Es una solidaridad de ida y vuelta."

El almacén, durante la limpieza y tras las obras de urgencia. / ED

En la tienda de Muebles La Fábrica de Valencia (avenida del Cid, 2) han recibido afectados desde el primer día, destaca su directora comercial: “Lo que hemos hecho es darles la mayor ayuda y cobertura. Los primeros incluso venían andando desde sus pueblos, absolutamente abatidos, necesitando de todo para vivir en pisos dejados o alquilados. Les dimos prioridad en todo con el apoyo de nuestra cadena de tiendas en España y así pudimos atenderles rápidamente: colchones, somieres, mobiliario… En todos los precios les quitamos el IVA y les damos servicios gratuitos: montaje y transporte, desplazamiento y todos los proyectos de decoración. Esto no es una oferta por un tiempo determinado: vamos a seguir apoyándoles”.

El antes y el después del almacén tras la dana. / ED

De voluntarios a empleados

Hoy el almacén de Muebles La Fábrica trabaja a pleno rendimiento para responder, sobre todo, al volumen de encargos recibidos de las zonas castigadas por la dana. Lo ha conseguido tras la limpieza de la nave y unas obras de urgencia, con maquinaria y dos nuevas furgonetas de reparto. Pero, además, con dos empleados que se han sumado al equipo tras llegar como voluntarios. Uno de ellos es Juan Martín: un vecino de Valencia de 47 años, que estaba en el paro y lo explica así: “Me contaron que en la radio habían explicado los de Muebles La Fábrica su caso. Yo llevaba días ayudando en diferentes pueblos y a veces me dolía no poder ser más útil. Por eso vine aquí y vi el desastre: como si hubiera pasado un río por dentro. Pero también vi ilusión, me recibieron con mucho agradecimiento y me integraron. Y aquí el trabajo cada día sí se notaba, nos acercaba al objetivo de volver a arrancar. Estuve tres semanas ayudando y entonces, cuando se puso en marcha de nuevo el almacén, me ofrecieron contratarme.”

Loli Díaz califica a Juan como “un trabajador espectacular con un corazón que no le cabe en el pecho”. Y pone su caso como otro ejemplo de solidaridad de ida y vuelta. Justo el objetivo que se ha marcado el equipo de Muebles La Fábrica Valencia para apoyar a toda la gente damnificada por la riada: hacerles más fácil recuperarse.